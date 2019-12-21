Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы".
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с чего всё началось
«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала
 Захарова в своём Facebook.
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