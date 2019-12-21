с чего всё началось

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы".

Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Спорт WADA отказало СК в экспертизе базы данных Родченкова «Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — цитирует Петренко ТАСС.

Происшествия В Карибском море столкнулись два круизных лайнера В районе острова Косумель в Карибском море столкнулись два круизных лайнера — Carnival Glory и Carnival Legend.

Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

Футбол Новый тренер «Ротора» пообещал сохранить костяк команды Как отметил главный тренер «Ротора», сейчас ему нужно познакомиться с составом команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив: — То место, которое сейчас занимает «Ротор» — это, прежде всего, заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле.

Наука Найден древнейший ископаемый лес на планете При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.

Общество Часть украинцев лишат соцвыплат Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).

Кино Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.

Биатлон Драчев: в Анси не все перестроились на водные виды спорта Погодные условия на этапе Кубка мира в Анси сложные и не все команды успели к ним приспособиться, считает президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.