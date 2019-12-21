Политика
Lenta.ruЗахарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для "обеспечения энергетической безопасности Европы".
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«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — написала Захарова в своём Facebook.RT на русском02:57
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Политика
Вступили в силу санкции США против «Северного потока-2»
Министерство финансов США сообщило, что в официальную силу вступили санкции против трубопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Единоборства
Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Мчуну в бою за титул WBC Silver
Россиянин Денис Лебедев потерпел поражение от южноафриканца Табисо Мчуну в бою за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver в первом тяжелом весе.
Происшествия
В Апатитах подростки напали на полицейских
Авто
Бюджетная версия Kia Sportage ставит рекорды продаж
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Политика
На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США
Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Спорт
WADA отказало СК в экспертизе базы данных Родченкова
«Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — цитирует Петренко ТАСС.
Армия и оружие
Россия запланировала полеты ракетоносцев за рубеж в 2020 году
Россия планирует в 2020 году полеты своих стратегических ракетоносцев за границу.
Энергетика
Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что тариф, который установит Украина на транзит российского газа в Европу, является коммерческой тайной.
Единоборства
Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Биатлон
Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Политика
Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР.
Армия и оружие
Трамп официально объявил о создании Космических войск США
Американский президент Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета официально объявил о создании Космических войск США.
Происшествия
В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
В районе острова Косумель в Карибском море столкнулись два круизных лайнера — Carnival Glory и Carnival Legend.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Футбол
Новый тренер «Ротора» пообещал сохранить костяк команды
Как отметил главный тренер «Ротора», сейчас ему нужно познакомиться с составом команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив: — То место, которое сейчас занимает «Ротор» — это, прежде всего, заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле.
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Общество
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Хоккей
Хартли продлил контракт с «Авангардом»
Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли продлил контракт, сообщается в официальном Twitter-аккаунте клубе.
Общество
Походы в театр могут продлить жизнь
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Хоккей
Хоккеист Свечников пообещал забить еще один лакросс-гол в НХЛ
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса
Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
Биатлон
Драчев: в Анси не все перестроились на водные виды спорта
Погодные условия на этапе Кубка мира в Анси сложные и не все команды успели к ним приспособиться, считает президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
Политика
Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН
Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина работающих в ООН россиян являются агентами ФСБ.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.