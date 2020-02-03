Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой. Она написала в фейсбуке, что так думают "все Наполеоны", в том числе и душевнобольные.
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Захарова в шутку сравнила главу польского МИД с Наполеоном

URA.Ru07:26

В МИД России отреагировали на «победу» Польши в историческом споре

REGNUM07:18

Косачёв ответил на слова Чапутовича о победе в «историческом споре»

RT на русском07:33

Захарова оценила заявление МИД Польши о «победе» в споре с Россией

Газета.Ru07:50

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

РИА Новости08:44

Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о победе в историческом споре с Россией

ТАСС07:02

Глава МИД Польши заявил о победе в «историческом споре» с Россией

Коммерсантъ04:09
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Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666

РИА Новости 04:28
Политика

Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
Взгляд.ру 08:18
Футбол

Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета 01 февраля в 17:05
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
Общество

Льготы по оплате услуг ЖКХ получают более 26 тысяч магнитогорцев

Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Магсити74 вчера в 21:00
Общество

«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

Российский ритейлер "Магнит" остановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:47
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Политика

Путин поддержал законопроект «Единой России» о народном бюджетировании

Чтобы народное бюджетирование использовалось повсеместно, «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов.
Новости Горного Алтая 03:44
Футбол

Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

REGNUM 08:53
Армия и оружие

Поставки новых танков «Армата» в войска начнутся в 2020 году

Поставки бронетехники на платформе "Армата" разработки "Уралвагонзавода" (входит в Ростех) в опытно-войсковую эксплуатацию начнутся в этом году.
ТАСС 02:51
Происшествия

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Футбол

Агент: «Большинство клубов не потянут Бэйла по финансам»

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт дал комментарий по поводу своего клиента.
Евро-футбол.ру 06:57
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой поделился снимком с залитым кровью лицом

Сегодня 27-летний Денис Шальных поделился снимком, на котором он запечатлён с окровавленным лицом.
7Дней.ру 04:00
Общество

Россия с 14 февраля остановит чартерные рейсы из Китая

«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа»,— сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 08:23
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 01 февраля в 11:56
Политика

Срок внесения поправок в Конституцию могут продлить

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию РФ обратится к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения изменений в связи с большим количеством поступающих предложений.
Вместе-РФ 07:36
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» заморожены

О съёмках нового фильма по мотивам романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» стало известно ещё в 2018 г. За него должен был взяться Николай Лебедев (автор фильма «Легенда № 17»).
Inc-news.ru 06:36
Политика

Рустам Минниханов в Нью-Йорке встретится с Генсеком ООН

Московский Комсомолец 01:30
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Общество

Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС

В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
Газета.Ru вчера в 06:51
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия

Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

ТАСС 08:25
Футбол

Путин предоставил гражданство РФ бразильскому игроку в мини-футбол

Интерфакс-Спорт 07:17
Космос

Опубликованы самые детальные фото поверхности Солнца

31.01.2020 Новую эру в физике Солнца помогут открыть новые снимки нашей звезды, сделанные с очень высоким разрешением.
Портал Поиск 31 января в 05:45
Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
РИА Новости 06:40
Кино

Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
ToDay News Ufa 01 февраля в 13:49
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