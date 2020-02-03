Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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с чего всё началось
Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил в интервью
 Польскому агентству печати, что Польша победила в споре с Россией насчет оценки событий Второй мировой войны.
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