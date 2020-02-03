с чего всё началось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Политика Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть Выступая на заседании согласительного совета Верховной Рады, парламентарий отметила, что по всем экономическим показателям страна летит в пропасть.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Политика В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Шоу-бизнес Леди Гага показала нового бойфренда Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.

Политика В России началось производство С-400 для Индии В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

Политика Министр юстиции Украины пригрозил России новыми исками Министр не уточнил, по каким претензиям будут сформулированы новые иски, так как они находятся на этапе сбора доказательств.

Армия и оружие Глава ВМС США посетовал на отставание от России в гиперзвуковом оружии В еженедельном меморандуме, рассылаемом всем подразделениям Военно-морских сил США, исполняющий обязанности главы воинского образования Томас Модли заявил, что Соединенные Штаты должны опережать все страны в вопросах разработки и производства гиперзвукового оружия.

Экономика Протекционизм перешел от обороны к наступлению Идеи квотирования закупок российской продукции снова вернулись в Белый дом Расширение полномочий промышленного вице-премьера Юрия Борисова в новом правительстве вызвало возврат протекционистских идей в регулирование закупок государства и его компаний.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.