Политика
ИзвестияЗахарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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с чего всё началось
Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил в интервью Польскому агентству печати, что Польша победила в споре с Россией насчет оценки событий Второй мировой войны.Дождь15:34
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