Политика
ИзвестияЗахарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Культура
Первый канал представит новый сезон «Голос. Дети» 14 февраля
В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
Экономика
Х5 и «Магнит» начали заменять поставщиков из Китая из-за коронавируса
"Сложности с логистикой пока не наблюдаются, однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам", - отметил представитель Х5.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Футбол
Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Экономика
Дмитрий Босов продает «Востокуголь-Диксон»
"Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева собирается продать таймырский проект "Востокуголь-Диксон", рассказали источники "Ъ".
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона
Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
Экономика
Рост ВВП РФ в 2019 году замедлился до 1,3%
ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Такую первую оценку опубликовал в понедельник Росстат.
Музыка
Появился шорт-лист претендентов на участие в «Евровидении-2020»
Здоровье
Названы признаки переизбытка соли в организме
Как сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на портал «Медикфорум» названы главные признаки избытка соли в теле человека.
Общество
Построенная за 10 дней больница в Ухане начала принимать пациентов
Временная больница в китайском городе Ухань, строительство которой началось после вспышки нового типа коронавируса, начала в понедельник принимать первых пациентов, сообщает агентство Associated Press.
Политика
Врио главы Чувашии уволил еще трех министров
Своих должностей лишились руководитель Минприроды, Минкульта и Минтруда Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку сразу трех министров.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Игры
Геймеры признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые станет мамой
Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Хоккей
СКА впервые в сезоне победил «Спартак» в матче КХЛ
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
Музыка
«Би-2» выпустит новый альбом в 2021 году
Общество
Стали известны регионы-лидеры по убыли населения
Регионами, в которых в 2019 году наблюдается самая большая убыль населения являются Саратовская (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.) области, Алтайский край (15,8 тыс.) и Вологодская область (15,8 тыс.) сообщил Росстат, 2 февраля данные опубликованы на сайте «Российской газеты».