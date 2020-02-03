Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Яцек Чапутович
Я думаю, что мы определенно выиграли этот исторический спор с Россией. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось. Теперь мы должны стремиться успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря ни на что, мы соседи, в конце концов.
— Яцек Чапутович, польский политикГазета.Ru 07:50

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