Политика
ИзвестияЗахарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Читать в источнике
Оценить2058
Я думаю, что мы определенно выиграли этот исторический спор с Россией. Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако это не удалось. Теперь мы должны стремиться успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря ни на что, мы соседи, в конце концов.
— Яцек Чапутович, польский политикГазета.Ru 07:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Технологии
Apple и Google обяжут предустанавливать российские приложения
ФАС решила расширить список компаний, которые обязаны предустанавливать российские приложения на свои устройства.
Происшествия
Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой
Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Происшествия
Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы
"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Здоровье
Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
Технологии
Valve ищет психолога для помощи в разработке игр
Valve открыла вакансию экспериментального психолога, который будет помогать с разработкой игр.
Общество
Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест".
Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Армия и оружие
Контингент Турции в Сирии не даёт войскам Дамаска занять важные позиции
Продвижение отрядов Сирийской арабской армии к городу Саракиб (провинция Идлиб, Сирия) сдерживают турецкие войска, пишет 3 февраля Al-Watan.
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
В Сети появилось видео ДТП в Твери, в результате которого погиб человек.
Политика
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Происшествия
В Москве бармен сломал позвоночник заказавшему коктейль мужчине
Посетитель заведения на Новослободской улице заказал "экстремальный" коктейль, при подаче которого нужно надеть шлем.
Происшествия
Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Здоровье
Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта
Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Энергетика
«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
Единоборства
Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Наука
Отказ от курения помогает снизить риск рака легких
Оказалось, что отказ от курения способствует росту здоровых клеток и может устранить мутации, которые приводят к раку легких.
Здоровье
Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом
Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией.
Футбол
Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»
По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей.
Авто
Новый механизм регистрации автомобилей пояснили в ГИБДД
Второй вариант — уплата госпошлины 850 рублей и получение в ГИБДД только свидетельства о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а сами номера (металлических табличек, которые крепятся на машину) в таком случае нужно получать в специализированной организации.