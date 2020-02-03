Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

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