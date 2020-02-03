Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Пушков резко ответил на слова главы МИД Польши о споре с Россией

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В Совете Федерации высказались о «победе» Польши в историческом споре

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Косачёв ответил на слова Чапутовича о победе в «историческом споре»

RT на русском07:33

Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о победе в историческом споре с Россией

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Захарова в шутку сравнила главу польского МИД с Наполеоном

URA.Ru07:26

Глава МИД Польши заявил о победе в «историческом споре» с Россией

Коммерсантъ04:09
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Минск готовится к открытию Международной книжной ярмарки

Минск готовится к открытию 27-ой Международной книжной ярмарки.
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«РусАл» приостановит работу в Гайане из-за беспорядков

Приостановка работы Bauxite Company of Guyana (BCGI) не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий, отмечает "РусАл".
Интерфакс 10:54
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На маткапитал в ближайшие три года выделят более 1,5 трлн рублей

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату материнского капитала в 2020–2022 годах — согласно поручению президента России Владимира Путина, эти деньги направят на расширение программы на первого ребенка и увеличение выплаты на второго.
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Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 02:33
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Саудовская Аравия требует от стран ОПЕК сократить добычу нефти

Временно сократить объем добычи нефти минимум на 500 тыс. барр/сутки для поддержки цен на рынке нефти требует от стран ОПЕК Саудовская Аравия.
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Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
РИА Новости 08:49
Армия и оружие

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
РБК 06:02
Политика

Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине"», — передает УНИАН.
Rambler News Service 09:08
Экономика

Средний срок ипотеки в России вырос до 18 лет

Россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет, следует из исследования ЦИАН, по данным за декабрь 2019 года.
Коммерсантъ 07:59
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель

Газета.Ru 11:47
Политика

ДНР отказалась от обмена «всех на всех» на условиях Киева

ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле "всех на всех" до полного прекращения боевых действий в Донбассе.
ИА Новороссия 06:30
Футбол

Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева

Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
ProstoProSport 03:18
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Гаджеты

Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте

Пока что код карты не указывает на конкретную модель, но уже известно, что новые графические ускорители Big Navi появятся до конца этого года.
Игромания.ру 11:41
Энергетика

«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину

Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Российская газета 11:25
Футбол

Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»

Газета.Ru 11:41
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивы о Ялтинской конференции

Дилетант вчера в 03:33
Фигурное катание

Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу

Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
StarHit.ru 11:00
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
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Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 09:44
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Кино

«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ

Аргументы и Факты 01 февраля в 13:35
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Игры

Epic Games запустил бесплатную раздачу симулятора фермы

Цифровой магазин Epic Games объявил о запуске очередной бесплатной игры.
Ferra 01 февраля в 04:54
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Общество

Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:55
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Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

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Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с мужем спустя 12 дней брака

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон рассталась с продюсером фильма «Звезда родилась» Джоном Питерсом.
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Музыка

В сети опубликован шорт-лист претендентов на «Евровидение»

Группа Little Big, Полина Гагарина и Юлия Зиверт могут отправиться на международный музыкальный конкурс "Евровидение" в мае этого года, следует из шорт-листа, оказавшегося в распоряжении Super.
Газета.Ru 11:43
Общество

Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье

Дочь Джонни Дэппа сотрудничает с Chanel, снимается в кинокартинах и участвует в различных фотосессиях.
ToDay News Ufa 07:15
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