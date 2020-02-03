Политика
ИзвестияЗахарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Читать в источнике
Оценить2487
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Культура
Минск готовится к открытию Международной книжной ярмарки
Минск готовится к открытию 27-ой Международной книжной ярмарки.
Общество
«РусАл» приостановит работу в Гайане из-за беспорядков
Приостановка работы Bauxite Company of Guyana (BCGI) не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий, отмечает "РусАл".
Экономика
На маткапитал в ближайшие три года выделят более 1,5 трлн рублей
Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату материнского капитала в 2020–2022 годах — согласно поручению президента России Владимира Путина, эти деньги направят на расширение программы на первого ребенка и увеличение выплаты на второго.
Единоборства
Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от стран ОПЕК сократить добычу нефти
Временно сократить объем добычи нефти минимум на 500 тыс. барр/сутки для поддержки цен на рынке нефти требует от стран ОПЕК Саудовская Аравия.
Политика
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко.
Армия и оружие
Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Подразделения турецких войск передвигались по территории зоны деэскалации Идлиб в Сирии без уведомления российской стороны, поэтому попали под обстрел сирийской армии, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в РБК.
Политика
Эрдоган в Киеве поприветствовал почетный караул фразой «Слава Украине»
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на площади возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине"», — передает УНИАН.
Экономика
Средний срок ипотеки в России вырос до 18 лет
Россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет, следует из исследования ЦИАН, по данным за декабрь 2019 года.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $55 за баррель
Политика
ДНР отказалась от обмена «всех на всех» на условиях Киева
ДНР отказалась проводить обмен пленными по формуле "всех на всех" до полного прекращения боевых действий в Донбассе.
Футбол
Цорн рассказал о ходе переговоров по приобретению Соболева
Спортивный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о том, как проходили переговоры по приобретению у самарских "Крыльев Советов" нападающего Александра Соболева, которого красно-белые взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте
Пока что код карты не указывает на конкретную модель, но уже известно, что новые графические ускорители Big Navi появятся до конца этого года.
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивы о Ялтинской конференции
Фигурное катание
Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу
Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Кино
«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Игры
Epic Games запустил бесплатную раздачу симулятора фермы
Цифровой магазин Epic Games объявил о запуске очередной бесплатной игры.
Происшествия
Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
Общество
Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что днем 7 февраля в столичном регионе ожидается до -12°С, а последующей ночью до -17°С, передает "Интерфакс".
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с мужем спустя 12 дней брака
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон рассталась с продюсером фильма «Звезда родилась» Джоном Питерсом.
Музыка
В сети опубликован шорт-лист претендентов на «Евровидение»
Группа Little Big, Полина Гагарина и Юлия Зиверт могут отправиться на международный музыкальный конкурс "Евровидение" в мае этого года, следует из шорт-листа, оказавшегося в распоряжении Super.
Общество
Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье
Дочь Джонни Дэппа сотрудничает с Chanel, снимается в кинокартинах и участвует в различных фотосессиях.