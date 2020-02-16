с чего всё началось

Если вы атеисты или люди не воцерковленые, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке. Таким образом дипломат отреагировала на слова протоиерея Димитрия Смирнова, который ранее сравнил сожительствующих с мужчинами женщин с "бесплатными проститутками".

Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах

Общество У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Политика Посол России в Турции прокомментировал угрозы в свой адрес Глава российской дипмиссии в Турции добавил, что угрозы продолжают поступать, но при этом "информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений, и вообще вокруг России, в последние, скажем так, часы существенно подчищено".

Единоборства Конор МакГрегор намекнул на бой с ветераном UFC Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, намекнул на поединок против ветерана организации Диего Санчеса, получив ответный вызов от его соперника, Мичела Перейры.

Общество В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.