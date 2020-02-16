Общество
РИА НовостиЗахарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах
Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, как назвать мужчин, живущих в гражданском браке. Таким образом дипломат отреагировала на слова протоиерея Димитрия Смирнова, который ранее сравнил сожительствующих с мужчинами женщин с "бесплатными проститутками".
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Если вы атеисты или люди не воцерковленые, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости 12:21
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, раскритиковавшего гражданский брак.РБК12:32
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