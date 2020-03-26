Коронавирус
Газета.RuИтальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом. Издание в своей публикации ссылается на высокопоставленные источники, при этом не называет их.
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Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Общество
FT: КНДР просит о помощи из-за коронавируса
КНДР просит международное сообщество о помощи в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Происшествия
В московском аэропорту потеряли золотые слитки на 57 миллионов рублей
В московском аэропорту Шереметьево потеряли два золотых слитка стоимостью более 57 миллионов рублей.
Кино
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
Фильм «Джентльмены» британца Гая Ричи стал самой кассовой киноработой режиссёра в России.
Политика
Путин назвал две беды России на данный момент
Президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями заявил, что в данный момент страна столкнулась с двумя бедами – обрушением цен на нефть и коронавирусом, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Здоровье
В Симферополе из-за коронавируса раньше срока откроют новую больницу
Ранее в Крыму заявили о решении открыть в Керчи обсерватор для больных коронавирусом.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
Экономика
ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
Здоровье
На Украине зафиксирована пятая смерть от коронавируса
На Украине зафиксирована пятая смерть от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в украинском Минздраве.
Футбол
Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Наука
«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса в легких
Общество
Студентов российских вузов отправят на каникулы
Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минобрнауки России.
Общество
В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в обращении к гражданам президент России объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
По мнению депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, Украине нужно попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
Общество
Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Происшествия
В Руанде нарушителя карантина съел крокодил
Нарушившего карантин в Руанде мужчину съел крокодил, 25 марта пишет газета New York Post.
Единоборства
Боец UFC объяснил, почему Хабиб проиграет Фергюсону из-за коронавируса
Изначально бой должен был проходить в Нью-Йорке, но из-за коронавируса место изменили. Скорее всего, спортсмены встретятся во Флориде.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Общество
Россияне из-за коронавируса отказываются платить по кредитам
Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.