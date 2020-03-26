Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИтальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом. Издание в своей публикации ссылается на высокопоставленные источники, при этом не называет их.
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