Попытка демократов в США организовать импичмент для Дональда Трампа из-за разговора с Владимиром Зеленским может привести к тому, что Соединенные Штаты будут опозорены на международном уровне. Такое мнение высказала официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Facebook.

Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

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