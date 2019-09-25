Политика
РБКЗахарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Попытка демократов в США организовать импичмент для Дональда Трампа из-за разговора с Владимиром Зеленским может привести к тому, что Соединенные Штаты будут опозорены на международном уровне. Такое мнение высказала официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем Facebook.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Шоу-бизнес
Невеста олигарха Владислава Доронина стала мамой во второй раз
25-летняя Кристина Романова давно не афиширует семейную жизнь с олигархом Владиславом Дорониным, поэтому поклонники лишь недавно узнали, что модель собирается подарить возлюбленному второго ребенка.
StarHit.ru 09:16
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Пелоси убедилась в необходимости импичмента Трампу
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма разговора американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского подтвердила необходимость импичмента президенту Соединенных Штатов.
Газета.Ru 13:11
Политика
Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia 05:03
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Экономика
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Наука
Рекордно быстрая нейтронная томография показала впитывание воды корнями
Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
N+1 09:52
Происшествия
В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских
В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.
РБК 13:10
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Футбол
«Алания» проиграла ЦСКА в Кубке России
В 1/16 финала турнира владикавказцы проиграли клубу премьер-лиги. Гости забили уже на первой минуте — пенальти реализовал Ахметов.
Gradus.pro 13:01
Шоу-бизнес
Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским
В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Происшествия
В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
РИА Новости 13:40
Авто
В России появился обновленный Toyota Land Cruiser 200
Дилеры японской марки Toyota в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня 23 сентября в 12:24
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США.
Пятый канал 08:29
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушного пространства
Военное дело вчера в 07:35
Религия
В РПЦ оценили предложение легализовать многоженство в России
РИА Новости 13:25
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru 10:26
Экономика
Руководителем МВФ стала Кристалина Георгиева
9 сентября стало известно, что Георгиева — единственная претендентка на пост главы МВФ.
Известия 13:06
Общество
Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ГА ООН
Известия вчера в 22:50