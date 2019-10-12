Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра Латвии о неприемлемости салюта в Москве, который посвящен освобождению Риги немецких захватчиков.

Захарова отреагировала на требование Латвии отменить салют в Москве

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