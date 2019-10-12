Политика
Утро.ruЗахарова отреагировала на требование Латвии отменить салют в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра Латвии о неприемлемости салюта в Москве, который посвящен освобождению Риги немецких захватчиков.
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Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 12 октября в 09:16
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«Партизаны» поздравили жителей Риги с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Новостной фронт12 октября в 16:26
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги советскими войсками
Эхо Москвы11 октября в 20:06
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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