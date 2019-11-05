Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Таллина не пропустить в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Примаков".
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