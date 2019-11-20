Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахарова ответила Эстонии на слова об «аннексированных территориях»

Тартуский договор заключен между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года. Однако в 1940 году, после того как страна вошла в состав СССР, указанные в документе территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.
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Мария Захарова
Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления.
— Мария Захарова, российский дипломатКрасная весна 13:48

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