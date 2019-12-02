Политика
РБКЗахарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности «принять пару российских областей».
Читать в источнике
Оценить530
Одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском 03:05
с чего всё началось
Тот, напомним, написал в своем Twitter, что Украина готова «принять пару областей России для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни».Взгляд.ру04:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова ответила Украине на готовность «принять пару областей» России
Национальная служба новостей01:18
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Технологии
В Новосибирске создали «умный» источник питания самолетов для Арктики
Прототип первого в России "умного" аэродромного источник питания для самолетов разработали специалисты Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ).
Футбол
Андрей Шевченко: Я хотел бы найти команду в Италии
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, какой он видит свою будущую карьеру.
Армия и оружие
На маршруте российской военной полиции в Сирии произошёл взрыв
Политика
В Кремле заявили, что какое-либо обсуждение статуса Крыма невозможно
Представитель Кремля добавил, что в любом случае это не приведет к сворачиванию переговоров лидеров "четверки".
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Кино
Фильм «Ван Гоги» стал лучшим на фестивале российского кино в Лондоне
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Политика
Владимир Жириновский признался, что пробовал наркотики
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Здоровье
Британские ученые рассказали, как определить рак легких по рукам
Британские врачи разработали простой способ выявления рака легких.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия
Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
Общество
Россияне допустили возврат к обычным сигаретам при ограничении вейпов
В ноябре Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) впервые провел исследование «Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака» (результаты исследования есть в распоряжении РБК).
Авто
Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выложила видео в купальнике
Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.
Политика
В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Общество
Еще три лекарственных препарата приравняли к наркотикам в России
Сегодня, 1 декабря, в список сильнодействующих веществ в Российской Федерации включены еще три лекарственных препарата.
Общество
Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда
Северная Осетия была тогда пятой среди регионов с наихудшей ситуацией на рынке труда, ее опережали Карачаево-Черкесия, Тува, Дагестан и Республика Алтай.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил немецкое гражданство, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.