Политика

РБКРБКЗахарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности «принять пару российских областей».
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Мария Захарова
Одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском 03:05
с чего всё началось
Тот, напомним, написал в своем Twitter
, что Украина готова «принять пару областей России для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни».
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