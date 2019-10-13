Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗахарова ответила Латвии на слова о неприемлемости салюта в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Латвия потеряла свой суверенитет из-за размещения сил НАТО и США в стране. Так Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Латвии о неприемлемости салюта в Москве в честь освобождения Риги от фашистов, передает РБК.
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Мария Захарова
Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 12 октября в 09:16

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