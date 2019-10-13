Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Латвия потеряла свой суверенитет из-за размещения сил НАТО и США в стране. Так Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Латвии о неприемлемости салюта в Москве в честь освобождения Риги от фашистов, передает РБК.

Захарова ответила Латвии на слова о неприемлемости салюта в Москве

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