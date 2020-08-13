МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов
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Россия обеспокоена ситуацией в Белоруссии, где после завершения президентских выборов начались массовые протесты, сообщила представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.В источнике
Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Белоруссии. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов.
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МИД РФ назвал безосновательными попытки найти «русский след» в дестабилизации Белоруссии
Комсомольская правда09:29