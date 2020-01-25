с чего всё началось

Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается „Украины-Руси“, то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Россия желает вбить клин не между Украиной и Польшей, а в искажение истории. Об этом говорится в записи на странице Захаровой в Facebook.

Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»

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