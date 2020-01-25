Политика
РИА НовостиЗахарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
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с чего всё началось
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.РИА Новости12:45
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак станет дедушкой
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Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
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Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
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В Воронеже четыре человека погибли в ДТП
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Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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Двукратный чемпион мира по Dota Анатан ana Фам вновь ушёл в отпуск
Действующий чемпион мира по Dota 2 в составе OG Анатан ana Фам снова покинул основной ростер команды.
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При каких болезнях кофе надо пить обязательно, ответил врач
Если вы решили употреблять кофе, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом, который точно ответит, можно ли при ваших заболеваниях его пить.
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Ранее "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в Кубке Англии.
Хоккей
Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Игры
Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus
Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Происшествия
Иранский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Тегерана
Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в одном из двух аэропортов Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Наука
Разработана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Ученые создали камеру для съемки прозрачных объектов.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Биатлон
Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ
Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
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Экономика
В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России
Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек, пострадавших более 300, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Общество
Посольство РФ обсуждает с Китаем вывоз россиян из страны
Посольство России и власти Китая обсуждают выезд россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли третье золото на чемпионате Европы
Соревнования спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце завершились победой россиян Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
Происшествия
В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ
Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Футбол
Комличенко подписал контракт с «Динамо»
Общество
Boeing 777X начал первый испытательный полет
В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.