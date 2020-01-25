Представитель украинского МИДа обвинил Россию в воровстве чужой истории и попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой. Замглавы МИД Василий Боднар заявил, что Россия «приписывает себе чужие победы» и «перекладывает на других ответственность за преступления».

В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»

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