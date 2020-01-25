Политика
РИА НовостиЗахарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
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Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается „Украины-Руси“, то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи.
— Мария Захарова, российский дипломатТелеканал 360° 13:52
с чего всё началось
«Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи», — написала Захарова в Facebook.Известия12:25
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