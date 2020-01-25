с чего всё началось

Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается „Украины-Руси“, то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи.

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.

Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»

Кино «Овца без пастуха» продолжает лидировать в китайском кинопрокате Китайский триллер "Овца без пастуха" продолжает лидировать в китайском прокате, собрав около 6,77 млн юаней (около $0,98 млн) за 42-й день показа, сообщает 24 января агентство Синьхуа Фильм рассказывает о том, как отец покрывает свою дочь, убившего сына полицейского.

Авто Минивэн Opel превращается в компактный автодом Автомобильный бренд Holymer сообщил о выпуске нового комфортного кемпера Holymer Crosscamp, созданного на базе машины Zafira Life от известного производителя Opel.

Общество Японский ученый предрек России бесснежные зимы Из-за глобального потепления снег в России будет выпадать всё реже, заявил «РИА Новости» в воскресенье, 26 января, доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро.

Кино Киномарафон фестиваля Arctic open начался в Архангельской области Киномарафон III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open начался в Архангельской области, сообщила в пятницу ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

Авто В ГИБДД разъяснили новый закон о регистрации авто При втором варианте водитель оплачивает госпошлину 850 рублей и получает в ГИБДД только свидетельство о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а за изготовлением самих номеров (металлических табличек, которые крепятся на машину) обращается в специализированную организацию.

Шоу-бизнес Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни 45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.

Армия и оружие Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.

Общество Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Экономика Сигареты в России могут подорожать на четверть Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Политика Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.