Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»

В своей публикации Захарова попросила украинский МИД уточнить даты существования "Украины-Руси" как территориального образования. Она также предложила в дальнейшем использовать сокращение "Укрусь" или "Русукра" для обозначения данного мифологизма.
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Мария Захарова
Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается „Украины-Руси“, то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи.
— Мария Захарова, российский дипломатТелеканал 360° вчера в 13:52
с чего всё началось
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели
" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новостивчера в 12:45

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Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»

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Захарова прокомментировала обвинение в «краже истории Украины-Руси»

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Московский Комсомолецвчера в 12:49

Захарова ответила на обвинения РФ в попытках рассорить Польшу и Украину

Известиявчера в 12:25
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Газета.Ru вчера в 18:34
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Общество

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Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:30
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Путин поручил проверить законность приговора Котову

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Общество

Татьяна Голикова: Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
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В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
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Наука

Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

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Коммерсантъ вчера в 01:05
Политика

СМИ: день рождения Зеленского отметили в Офисе

Экономика сегодня вчера в 15:37
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Госдума поддержала в первом чтении президентский законопроект о поправках к Конституции.
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Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
РИА Новости вчера в 10:26
Здоровье

Новый министр обозначил приоритеты отечественного здравоохранения

Главные направления в модернизации российского здравоохранения — ориентированность на пациента, заявил сегодня новый глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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RuNews24.ru вчера в 03:48
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 24 января в 13:42
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США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса

В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 23:20
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Виагра избавляет от незапланированного кесарева сечения

В современной системе родовспоможения врачам периодически приходится прибегать к незапланированной операции кесарева сечения.
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Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 23 января в 11:18
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