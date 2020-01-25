Политика
Газета.RuЗахарова назвала мифологизмом «Украину-Русь»
В своей публикации Захарова попросила украинский МИД уточнить даты существования "Украины-Руси" как территориального образования. Она также предложила в дальнейшем использовать сокращение "Укрусь" или "Русукра" для обозначения данного мифологизма.
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Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается „Украины-Руси“, то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи.
— Мария Захарова, российский дипломатТелеканал 360° вчера в 13:52
с чего всё началось
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.РИА Новостивчера в 12:45
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Захарова прокомментировала обвинение в «краже истории Украины-Руси»
Комсомольская правдавчера в 13:41
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории несуществующего государства
Lenta.ruвчера в 13:15
Захарова ответила на обвинения в адрес РФ в краже истории «Украины-Руси»
Московский Комсомолецвчера в 12:49
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