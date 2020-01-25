с чего всё началось

Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается „Украины-Руси“, то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи.

В своей публикации Захарова попросила украинский МИД уточнить даты существования "Украины-Руси" как территориального образования. Она также предложила в дальнейшем использовать сокращение "Укрусь" или "Русукра" для обозначения данного мифологизма.

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