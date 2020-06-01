Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
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МИД назвал пропагандой заявление о причастности России к протестам в США

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В МИД считают заявления о причастности России к беспорядкам в США «грязными методами и манипуляцией»

Комсомольская правда05:18

В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США

РИА Новости05:12

Захарова назвала манипуляцией обвинения России в причастности к протестам в США

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Политика

В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
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Минздрав оценил в 90% эффективность российского препарата от COVID-19

В РФПИ сообщили, что первые партии "Авифавира" поступят в больницы для лечения пациентов с коронавирусом уже 11 июня.
РБК 06:10
Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
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Политика

Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений

Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
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Общество

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Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

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Российская газета 06:32
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Компания Microsoft признала наличие проблем в новой версии Windows 10 и назвала их, 29 мая сообщил ресурс Ferra.ru.
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Общество

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Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
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Политика

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В Польше завершили первый этап работ по строительству канала на Балтийской (Вислинской) косе и начали строительство молов.
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Авто

Штраф за брошенные автомобили появится в РФ

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
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Происшествия

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Происшествия

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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