Политика
RT на русскомЗахарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
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В МИД считают заявления о причастности России к беспорядкам в США «грязными методами и манипуляцией»
Комсомольская правда05:18
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Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Футбол
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Ехать в Европу Дзюба отказался – я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции.
Metaratings 05:04
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Здоровье
Минздрав оценил в 90% эффективность российского препарата от COVID-19
В РФПИ сообщили, что первые партии "Авифавира" поступят в больницы для лечения пациентов с коронавирусом уже 11 июня.
РБК 06:10
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений
Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Фигурное катание
Российская фигуристка рассказала о нервном срыве из-за критики Плющенко
Российская фигуристка Серафима Саханович рассказала о переживаниях из-за критики двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после ее ухода из его академии.
Lenta.ru 04:45
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В Пермском крае выявили 69 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых зафиксирован посмертно.
ВЕТТА 03:38
Авто
В Bentley сделали кровать и кресло (опять)
Коллекция Newent, созданная архитектором и дизайнером Карло Коломбо и олицетворяющая итальянское мастерство — самое свежее пополнение серии эксклюзивной мебели Bentley Home.
4х4 Club 06:17
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Технологии
Microsoft назвала проблемы в последнем обновлении Windows 10
Компания Microsoft признала наличие проблем в новой версии Windows 10 и назвала их, 29 мая сообщил ресурс Ferra.ru.
ИА Красная Весна 30 мая в 02:48
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Политика
Польша начала строить молы для канала на Балтийской косе
В Польше завершили первый этап работ по строительству канала на Балтийской (Вислинской) косе и начали строительство молов.
РБК Калининград 06:19
Общество
Россиянам не придется носить маски на пляже
Коммерсантъ вчера в 05:20
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 29 мая в 09:05
Авто
Штраф за брошенные автомобили появится в РФ
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня вчера в 02:46
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Общество
Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 1 июня
В понедельник, 1 июня, региональный оперативный штаб сообщил о 36 новых выявленных случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 05:02
Общество
В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 04:31
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29