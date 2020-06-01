Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

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