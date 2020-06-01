Политика
RT на русскомЗахарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
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В МИД считают заявления о причастности России к беспорядкам в США «грязными методами и манипуляцией»
Комсомольская правда05:18
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Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Происшествия
Депутата Мосгордумы Ступина задержали за пикет около Мосгорсуда
Депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина задержали у здания Мосгорсуда.
Коммерсантъ 07:17
Общество
ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Владимира Путина, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
РИА Новости 07:44
Здоровье
Вспышку коронавируса выявили на стройплощадке Белопорожских ГЭС
ИА Республика 07:39
Гаджеты
Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung
Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.
РИА Новости 06:56
Общество
Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня
Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
Наука
Снижение уровня стресса вернуло цвет седым волосам
Согласно исследованию, препринт которого опубликован на сайте bioRxiv, седые волосы нередко возвращают себе первоначальный цвет, причем делают это в течение всего нескольких месяцев.
N+1 08:05
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Армия и оружие
Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь
В сирийской провинции Хасака местные жители остановили военную колонну РФ и попросили у нее помощи в борьбе с протурецкими боевиками.
Discover24 вчера в 05:03
Экономика
В Петербурге предложили расширить перечень пострадавших из-за КОВИД отраслей
По словам Корабельникова, для расширения мер налоговой поддержки предполагается отмена авансовых платежей для предприятий пострадавших отраслей за все отчетные периоды 2020 года по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам.
Невские Новости 07:22
Экономика
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.
Lenta.ru 06:59
Политика
Детский омбудсмен заявила Путину, что нужна реформа органов опеки
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным пожаловалась на работу органов опеки.
Газета.Ru 07:58
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Политика
Мишустин 2 июня представит Путину план восстановления экономики
Президент РФ Владимир Путин рассмотрит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики во вторник, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Аргументы и Факты 07:19
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Общество
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru вчера в 14:33
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
Происшествия
В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Политика
Белый дом заподозрил Россию и Китай в причастности к беспорядкам в США
Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью ABC заявил, что некоторые страны, в том числе Китай, Иран и Россия, воспользовались в своих целях массовыми беспорядками, поводом для которых стала гибель чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда при аресте.
Фергана вчера в 21:35
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com вчера в 15:03
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
Происшествия
Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии
Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
Гаджеты
Смартфон Honor Play 4 сможет измерить температуру тела
Актуальные Новости 06:48
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
Здоровье
В больницах Саратова ждут отечественную вакцину от коронавируса
В Саратовской области ждут разработанный отечественными учеными препарат от коронавируса.
Регион 64 06:22
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50