Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
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В МИД считают заявления о причастности России к беспорядкам в США «грязными методами и манипуляцией»

Комсомольская правда05:18

Захарова назвала манипуляцией обвинения России в причастности к протестам в США

Коммерсантъ06:10

Захарова ответила на заявления о «русском следе» в беспорядках в США

Газета.Ru05:43

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

RT на русском05:27

МИД назвал пропагандой заявление о причастности России к протестам в США

РБК06:32

В МИД ответили на утверждения о причастности России к беспорядкам в США

РИА Новости05:12

Захарова назвала грязной манипуляцией обвинения РФ в причастности к протестам в США

ТАСС05:12
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
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Происшествия

Депутата Мосгордумы Ступина задержали за пикет около Мосгорсуда

Депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина задержали у здания Мосгорсуда.
Коммерсантъ 07:17
Общество

ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет

Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Владимира Путина, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
РИА Новости 07:44
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Вспышку коронавируса выявили на стройплощадке Белопорожских ГЭС

ИА Республика 07:39
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Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Гаджеты

Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung

Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.
РИА Новости 06:56
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Общество

Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня

Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
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Наука

Снижение уровня стресса вернуло цвет седым волосам

Согласно исследованию, препринт которого опубликован на сайте bioRxiv, седые волосы нередко возвращают себе первоначальный цвет, причем делают это в течение всего нескольких месяцев.
N+1 08:05
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
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Армия и оружие

Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь

В сирийской провинции Хасака местные жители остановили военную колонну РФ и попросили у нее помощи в борьбе с протурецкими боевиками.
Discover24 вчера в 05:03
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В Петербурге предложили расширить перечень пострадавших из-за КОВИД отраслей

По словам Корабельникова, для расширения мер налоговой поддержки предполагается отмена авансовых платежей для предприятий пострадавших отраслей за все отчетные периоды 2020 года по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам.
Невские Новости 07:22
Экономика

Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов

С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.
Lenta.ru 06:59
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Политика

Детский омбудсмен заявила Путину, что нужна реформа органов опеки

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным пожаловалась на работу органов опеки.
Газета.Ru 07:58
Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
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Политика

Мишустин 2 июня представит Путину план восстановления экономики

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики во вторник, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Аргументы и Факты 07:19
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Происшествия

В Белгородской области ураган снес крыши домов

В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
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Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
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Политика

Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается

"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
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Происшествия

В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Политика

Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
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Политика

Белый дом заподозрил Россию и Китай в причастности к беспорядкам в США

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью ABC заявил, что некоторые страны, в том числе Китай, Иран и Россия, воспользовались в своих целях массовыми беспорядками, поводом для которых стала гибель чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда при аресте.
Фергана вчера в 21:35
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Кино

Клинту Иствуду исполняется 90 лет

Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
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Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
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Происшествия

Четыре петербуржца задержаны по подозрению в педофилии

Сотрудники полиции задержали четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Газета.Ru 05:05
Гаджеты

Смартфон Honor Play 4 сможет измерить температуру тела

Актуальные Новости 06:48
Общество

Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
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В больницах Саратова ждут отечественную вакцину от коронавируса

В Саратовской области ждут разработанный отечественными учеными препарат от коронавируса.
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
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Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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