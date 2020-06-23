Политика
Газета.RuЗахарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который недавно в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.РИА Новости16:14
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