Политика

РБКРБКЗахарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ее слова передает «РИА Новости».
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Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.
РИА Новости16:14

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Захарова отреагировала на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

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Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

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Захарова отреагировала на очередное высказывание Габунии

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Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина

Газета.Ru16:59

Захарова ответила вновь оскорбившему Путина Габунии словами Лаврова

Московский Комсомолец16:39

Захарова отреагировала на слова журналиста Габунии о Путине

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Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина

РИА Новости16:14
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Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав стал игроком «Кайрата»

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Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

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Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Путин предложил ввести налоговый маневр для IT-индустрии

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ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова

В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности".
РИА Новости 07:56
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Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
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Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы

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ТАСС 16:59
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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
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Газета.Ru 14:49
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Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue

Компания Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

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На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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