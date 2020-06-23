Политика
РБКЗахарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ее слова передает «РИА Новости».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.РИА Новости16:14
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Съемки «Сватов» перенесли на год
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Японский суперкомпьютер Fugaku признан самым быстрым в мире
Суперкомпьютер Fugaku, разработанный компанией Fujitsu для научных исследований, возглавил Топ-500 самых высокоскоростных систем мира.
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Кудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
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Известный автопроизводитель Infiniti кардинально меняет стратегию своего дальнейшего развития, компания уходит с европейской сцены, однако Россию рассматривает, как перспективный рынок сбыта.
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Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
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Газета.Ru 16:44
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ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
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Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue
В Сети появилась информация о том, что автопроизводитель Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который был назван прямым конкурентом Toyota Highlander.
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Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
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NASA собирается увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине
Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
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Российский спецназ получит уникальные парашюты
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