Политика

РБКРБКЗахарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ее слова передает «РИА Новости».
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Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.
РИА Новости16:14

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Захарова отреагировала на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Телеканал 360°20:03

Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина

РИА Новости16:14

Захарова отреагировала на слова журналиста Габунии о Путине

Известия17:07

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина

Газета.Ru16:59

Захарова ответила вновь оскорбившему Путина Габунии словами Лаврова

Московский Комсомолец16:39

Захарова отреагировала на очередное высказывание Габунии

РЕН ТВ16:16

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

РБК19:31
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Владимир Путин обратился к россиянам

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Коммерсантъ 02:59
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Киев и Рим отказались от участия в российском космическом проекте

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В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
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На Ставрополье в целях реализации проекта была утверждена краевая программа «Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2019-2024 годы».
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Появились изображения новых кроссоверов Toyota

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Съемки «Сватов» перенесли на год

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Японский суперкомпьютер Fugaku признан самым быстрым в мире

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Кудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
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Авто

Infiniti меняет стратегию развития

Известный автопроизводитель Infiniti кардинально меняет стратегию своего дальнейшего развития, компания уходит с европейской сцены, однако Россию рассматривает, как перспективный рынок сбыта.
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Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
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О пьющей компании Ефремова рассказал Охлобыстин

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Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue

В Сети появилась информация о том, что автопроизводитель Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который был назван прямым конкурентом Toyota Highlander.
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Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков

Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
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Виллиан продлит контракт с «Челси» до конца сезона

Форвард «Челси» Виллиан продлит контракт с клубом до конца сезона, сообщает Goal.
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Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
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Российский спецназ получит уникальные парашюты

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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