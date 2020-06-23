Политика
РБКЗахарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ее слова передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.РИА Новостивчера в 16:14
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Захарова ответила вновь оскорбившему Путина Габунии словами Лаврова
Московский Комсомолецвчера в 16:39
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина
Газета.Ruвчера в 16:59
Захарова отреагировала на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Телеканал 360°вчера в 20:03
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Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
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Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
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ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
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Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»
После недавнего инцидента между кораблями ВМС Франции и Турции в Средиземном море, которые были предметом расследования НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон назвал это событие «одной из самых явных демонстраций смерти мозга» Североатлантического альянса.
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В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве
Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
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Армия и оружие
Парад Победы пройдет сегодня на Красной Площади в Москве
Авиаград Жуковский 02:10
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Авто
Россияне пересаживаются на подержанные автомобили
Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в России по итогам мая 2020 года впервые в истории достигло 5:1, сообщает «АвтоСТАТ».
Автоновости дня 01:30
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Армия и оружие
Россия готовится вступить в бой с тысячами дронов одновременно
В последнее время пресса переполнена сообщениями о том, как легко турецкие БПЛА уничтожают российские ЗРК «Панцирь» в Сирии и Ливии.
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Политика
В саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19
По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Газета.Ru вчера в 22:09
Политика
WSJ узнала о финансировании кампании по переизбранию Трампа из Китая
Граждане КНР, которые имели связи с представителями китайских властей, инвестировали сотни тысяч долларов в фонд Trump Victory, который собирает средства на финансирование кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа.
РБК 00:40
Здоровье
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 12:14
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru вчера в 06:43
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Политика
Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается
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RT на русском 02:22
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости вчера в 18:52
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
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Рэпер Серега пригрозил бойфренду Ольги Бузовой судом
Если Манукян в ближайшее время не предпримет соответствующих мер, то Серега грозится подавать на него в суд.
Bimru.ru 22 июня в 04:15
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Футбол
«Сельта» предложила за Смолова шесть миллионов евро
Руководство испанского футбольного клуба "Сельта" предложило московскому "Локомотиву" шесть миллионов евро за нападающего Федора Смолова.
Российская газета 01:29
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru 22 июня в 16:43
Происшествия
У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус
По данным регионального управления Роспотребнадзора, во время хирургической помощи больному, у которого позднее выявили коронавирус, был инфицирован хирург.
ТАСС 00:58
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Космос
NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций
МедиаПоток вчера в 11:54
Наука
В Индийском океане обнаружен новый континент
Команда французских и австралийских ученых пришла к такому выводу, когда изучала состав пород архипелага Кергелен в Индийском океане.
Популярная механика 22 июня в 11:17