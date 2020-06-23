Политика

РБКРБКЗахарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ее слова передает «РИА Новости».
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Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.
РИА Новостивчера в 16:14

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Захарова ответила вновь оскорбившему Путина Габунии словами Лаврова

Московский Комсомолецвчера в 16:39

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

РБКвчера в 19:31

Захарова отреагировала на слова журналиста Габунии о Путине

Известиявчера в 17:07

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина

Газета.Ruвчера в 16:59

Захарова отреагировала на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Телеканал 360°вчера в 20:03

Захарова отреагировала на очередное высказывание Габунии

РЕН ТВвчера в 16:16

Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина

РИА Новостивчера в 16:14
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Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
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Общество

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

После недавнего инцидента между кораблями ВМС Франции и Турции в Средиземном море, которые были предметом расследования НАТО, президент Франции Эммануэль Макрон назвал это событие «одной из самых явных демонстраций смерти мозга» Североатлантического альянса.
Международная жизнь вчера в 04:39
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Политика

В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве

Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия вчера в 08:20
1,9K
Армия и оружие

Парад Победы пройдет сегодня на Красной Площади в Москве

Авиаград Жуковский 02:10
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Авто

Россияне пересаживаются на подержанные автомобили

Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в России по итогам мая 2020 года впервые в истории достигло 5:1, сообщает «АвтоСТАТ».
Автоновости дня 01:30
11
Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
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Армия и оружие

Россия готовится вступить в бой с тысячами дронов одновременно

В последнее время пресса переполнена сообщениями о том, как легко турецкие БПЛА уничтожают российские ЗРК «Панцирь» в Сирии и Ливии.
Взгляд.ру 02:10
Политика

В саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Газета.Ru вчера в 22:09
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Политика

WSJ узнала о финансировании кампании по переизбранию Трампа из Китая

Граждане КНР, которые имели связи с представителями китайских властей, инвестировали сотни тысяч долларов в фонд Trump Victory, который собирает средства на финансирование кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа.
РБК 00:40
1
Здоровье

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 12:14
1
Происшествия

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru вчера в 06:43
609
Политика

В США назвали три условия для продления договора СНВ-3

Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
21
Политика

Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия вчера в 18:15
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Происшествия

На Украине произошли столкновения радикалов с полицией

REGNUM 01:01
8
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости вчера в 18:52
254
Политика

Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
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Шоу-бизнес

Рэпер Серега пригрозил бойфренду Ольги Бузовой судом

Если Манукян в ближайшее время не предпримет соответствующих мер, то Серега грозится подавать на него в суд.
Bimru.ru 22 июня в 04:15
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
1
Футбол

«Сельта» предложила за Смолова шесть миллионов евро

Руководство испанского футбольного клуба "Сельта" предложило московскому "Локомотиву" шесть миллионов евро за нападающего Федора Смолова.
Российская газета 01:29
Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru 22 июня в 16:43
84
Происшествия

У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус

По данным регионального управления Роспотребнадзора, во время хирургической помощи больному, у которого позднее выявили коронавирус, был инфицирован хирург.
ТАСС 00:58
7
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Космос

NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций

МедиаПоток вчера в 11:54
18
Наука

В Индийском океане обнаружен новый континент

Команда французских и австралийских ученых пришла к такому выводу, когда изучала состав пород архипелага Кергелен в Индийском океане.
Популярная механика 22 июня в 11:17
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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