Политика
РБКЗахарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ее слова передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить191
с чего всё началось
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.РИА Новостивчера в 16:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова отреагировала на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Телеканал 360°вчера в 20:03
Захарова ответила вновь оскорбившему Путина Габунии словами Лаврова
Московский Комсомолецвчера в 16:39
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина
Газета.Ruвчера в 16:59
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Здоровье
Пациент с коронавирусом умер в минувшие сутки в Югре
Всего за весь период пандемии в Югре зарегистрировано 7 223 случая новой коронавирусной инфекции.
СургутИнформТВ 03:54
Политика
«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского
Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Общество
В Югре за сутки выявили 319 случаев заражения коронавирусом
Ханты-Мансийск, 23 июня 2020, 08:44 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 319 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 01:44
Политика
Онищенко назвал самое безопасное место на планете во время пандемии
Депутат и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что самым безопасным местом на планете во время пандемии COVID-19 является Красная площадь в Москве.
Профиль 03:52
Киберспорт
Учатся на ошибках: в ремейке Mafia не будет повторяющихся побочных заданий, как в Mafia III
Одной из главных проблем Mafia III являются повторяющиеся второстепенные задания, которые скучно выполнять.
3DNews 03:52
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Известия 21 июня в 16:11
Здоровье
В Челябинской области за сутки умерло четверо больных коронавирусом
С начала пандемии умерло 125 человек, четверо из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:19
Авто
В сети показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
Общество
Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян
Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
МР7.ру вчера в 10:29
Культура
Федор Добронравов назвал причину ухода из театра Сатиры
Федор Добронравов рассказал, по какой причине уволился из Московского театра Сатиры.
Актуальные Новости 21 июня в 09:35
Шоу-бизнес
Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович
На сей раз Прилучного стали подозревать в романе с коллегой – звездой сериала «Папины дочки», 34-лтеней актрисой Мирославой Карпович.
Live24 03:27
Политика
«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020
Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:00
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Политика
Путин призвал беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне
Российская газета 03:54
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС 21 июня в 22:28
Происшествия
Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве
По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 13:15
Наука
Астрономы обнаружили аксионы при поиске темной материи
Дни24 вчера в 04:56
Общество
В России зафиксированы 7176 новых случаев коронавируса
Оперштаб сообщает, что среди заболевших 31,6% не имели клинических проявлений заболевания.
Слово и Дело 03:56
Здоровье
Названы самые зараженные коронавирусом регионы СФО
В Красноярском крае с начала пандемии выздоровели 40% людей с коронавирусом, это один из самых низких показателей в СФО.
Байкал24 вчера в 23:00
Общество
Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей
Газета.Ru 22 июня в 07:18
Футбол
СМИ узнали о предложении «Сельты» выкупить трансфер Смолова
«Сельта» предложила московскому «Локомотиву» выкупить права на Федора Смолова, который выступает за испанский клуб на правах аренды.
РБК 03:33