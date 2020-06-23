Политика

РБКРБКЗахарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ее слова передает «РИА Новости».
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Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.
РИА Новостивчера в 16:14

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Захарова отреагировала на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Телеканал 360°вчера в 20:03

Захарова ответила вновь оскорбившему Путина Габунии словами Лаврова

Московский Комсомолецвчера в 16:39

Захарова отреагировала на слова журналиста Габунии о Путине

Известиявчера в 17:07

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина

Газета.Ruвчера в 16:59

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

РБКвчера в 19:31

Захарова отреагировала на очередное высказывание Габунии

РЕН ТВвчера в 16:16

Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина

РИА Новостивчера в 16:14
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Здоровье

Пациент с коронавирусом умер в минувшие сутки в Югре

Всего за весь период пандемии в Югре зарегистрировано 7 223 случая новой коронавирусной инфекции.
СургутИнформТВ 03:54
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«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского

Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47
Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
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Общество

В Югре за сутки выявили 319 случаев заражения коронавирусом

Ханты-Мансийск, 23 июня 2020, 08:44 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 319 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 01:44
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Политика

Онищенко назвал самое безопасное место на планете во время пандемии

Депутат и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что самым безопасным местом на планете во время пандемии COVID-19 является Красная площадь в Москве.
Профиль 03:52
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Киберспорт

Учатся на ошибках: в ремейке Mafia не будет повторяющихся побочных заданий, как в Mafia III

Одной из главных проблем Mafia III являются повторяющиеся второстепенные задания, которые скучно выполнять.
3DNews 03:52
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
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Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
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Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Политика

Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Известия 21 июня в 16:11
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Здоровье

В Челябинской области за сутки умерло четверо больных коронавирусом

С начала пандемии умерло 125 человек, четверо из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:19
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Авто

В сети показали изображения новой Lada Granta

По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
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Общество

Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян

Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
МР7.ру вчера в 10:29
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Культура

Федор Добронравов назвал причину ухода из театра Сатиры

Федор Добронравов рассказал, по какой причине уволился из Московского театра Сатиры.
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

На сей раз Прилучного стали подозревать в романе с коллегой – звездой сериала «Папины дочки», 34-лтеней актрисой Мирославой Карпович.
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«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020

Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:00
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Политика

Путин призвал беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне

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Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
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Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве

По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 13:15
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«Рубин» подписал контракт с нападающим юношеской сборной России

Газета.Ru 02:55
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Астрономы обнаружили аксионы при поиске темной материи

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Общество

В России зафиксированы 7176 новых случаев коронавируса

Оперштаб сообщает, что среди заболевших 31,6% не имели клинических проявлений заболевания.
Слово и Дело 03:56
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Названы самые зараженные коронавирусом регионы СФО

В Красноярском крае с начала пандемии выздоровели 40% людей с коронавирусом, это один из самых низких показателей в СФО.
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Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

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СМИ узнали о предложении «Сельты» выкупить трансфер Смолова

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
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