Политика
Южный ФедеральныйЗахарова ответила на отказ Киева впустить российских журналистов
Свое приглашение для российской прессы посетить Украину Зеленский высказал в рамках пресс-конференции по итогам саммита в Париже, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Ситуация с запретом на въезд на Украину российским журналистам становится все больше похожа на сюжет советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.РБКвчера в 15:08
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Авто
Mercedes-Benz готовит новаторский концепт-кар
На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе компания Mercedes-Benz покажет новый концепт-кар.
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
Общество
Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии
Экономика
Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Кино
Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино
Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
Футбол
Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Политика
CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Происшествия
Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК
Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Происшествия
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
Музыка
Сергей Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта «жалким»
Солист музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал первое выступление певца Николая Носкова после инсульта «жалким зрелищем».
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).
Политика
Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко
Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал в отставку.
Общество
Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
Общество
Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx
Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Кино
«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
В 2039 году в Пулково заработает новый терминал
Запущен конкурс на подготовку эскиза будущего проекта. Петербургский аэропорт Пулково в ближайшие двадцать лет планирует расширение.
Армия и оружие
Опубликованы первые кадры полевого испытания «Деривации» зимой
Кадры полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация» впервые опубликованы в широком доступе.
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением
Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Общество
СМИ предупредили о повышении цен на автомобили в России
C 2020 года правительство РФ начнет дифференцировать размер госсубсидий автопрому в зависимости от уровня локализации производства.
Технологии
Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ
Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
Хоккей
«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов
Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Общество
Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру
По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук опубликовала откровенную фотографию в Instagram
Фото Светлана Бондарчук опубликовала накануне своего 51-летия.
Политика
Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик
После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.