Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйЗахарова ответила на отказ Киева впустить российских журналистов

Свое приглашение для российской прессы посетить Украину Зеленский высказал в рамках пресс-конференции по итогам саммита в Париже, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Ситуация с запретом на въезд на Украину российским журналистам становится все больше похожа на сюжет советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», заявила
 официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
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