с чего всё началось

Свое приглашение для российской прессы посетить Украину Зеленский высказал в рамках пресс-конференции по итогам саммита в Париже, сообщает ТАСС.

Политика Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.

Экономика Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.

Происшествия Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Общество Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.

Происшествия В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.

Хоккей «Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.