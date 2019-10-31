Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
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Мария Захарова
Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известна.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК вчера в 20:19

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