Политика
Газета.RuЗахарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
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Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известна.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК вчера в 20:19
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