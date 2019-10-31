Политика
РБКЗахарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Ранее Комиссия НАТО — Украина опубликовала заявление Североатлантического альянса с призывом вернуть Украине контроль над Крымом. Так Россия докажет приверженность международным соглашениям, утверждалось в заявлении.
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Мы это расцениваем как откровенное вмешательство во внутренние дела России, поскольку полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошел в состав Российской Федерации.
— Антон Морозов, российский депутатТК Звезда 10:45
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Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Происшествия
СК показал предполагаемого убийцу ребенка в Нарьян-Маре
В ролике, помимо территории детского сада, показан предполагаемый убийца ребенка.
Уралинформбюро 10:17
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл
Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.
Дни24 вчера в 03:37
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Российская газета 07:06
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
Известия 00:08
Политика
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС
Глава Чили Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита АТЭС, проведение которого было запланировано на ноябрь, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ вчера в 10:14
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Игры
Dragon Age 4 выйдет не ранее весны 2022 года
Компания Electronic Arts рассказала инвесторам, что не собирается выпускать новую Dragon Age раньше финансового 2022 года.
3DNews 02:16
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 19:03
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал 29 октября в 23:57
Общество
«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»
НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
BFM.ru 05:38
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости 14:00
Общество
Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни
"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
РИА Новости 14:16
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 17:46
Кино
Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»
Дни24 вчера в 06:24
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Щербаком
«Авангард» расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком по обоюдному согласию сторон.
Sports.ru 05:46
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия 16:45
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Джигурда пообещал отправить Малахова в нокаут
Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, пообещав отправить его в нокаут.
URA.Ru 20:17
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Происшествия
Машина вспыхнула при ДТП в пригороде Южно-Сахалинска
При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.
АСТВ 18:48
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество
Венера в Стрельце: кому повезет в любви в ноябре
Со 2 ноября планета Венера входит в знак Стрельца.
Московский Комсомолец 05:29
Происшествия
В Приморье продолжается поиск пропавших в море рыбаков
Четвёртые сутки продолжается поиск катера с рыбаками, который в субботу, 26 октября, вышел в море из залива Владимир на вечерний клёв и по настоящее время не вернулся.
REGNUM вчера в 01:44
Происшествия
В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу, ранены шесть человек
На юге Франции в городе Марсель шестеро посетителей бара получили ранения в результате нападения вооруженного мужчины.
Вести.Ru 18:38
Транспорт
СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство выбирало между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб. Материал дополняется.
РБК 17:39