Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
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Захарова осадила Цукерберга за слова о вмешательстве в выборы США

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Захарова резко ответила Цукербергу о вмешательстве России в выборы США

Газета.Ru07:04

В Facebook сообщили о попытках РФ и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года

Интерфаксвчера в 19:01

Захарова ответила на слова Цукерберга о «вмешательстве» РФ в выборы в США

РИА Новостивчера в 22:34

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

RT на русскомвчера в 21:51

Захарова назвала фейком слова Цукерберга о вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году

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МИД России ответил Цукербергу на обвинения во вмешательстве в американские выборы

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СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска

Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
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Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище

На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
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Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 06:40
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В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
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Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях

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Акции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%

Цена акций «Яндекса» стала расти после того, как правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило ввести ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
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На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью

Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
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Футболист молодежной команды казанского "Рубина" Вячеслав Фомин пришел в сознание после экстренной госпитализации, состоявшейся 18 октября.
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Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
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