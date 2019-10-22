Политика
RT на русскомЗахарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
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В Facebook сообщили о попытках РФ и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года
Интерфаксвчера в 19:01
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Происшествия
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф
RT на русском 06:49
Гаджеты
Твердотельные накопители Kingston DC450R предназначены для корпоративного сегмента
Компания Kingston Digital объявила о выпуске твердотельного накопителя DC450R, предназначенного для корпоративных центров обработки данных.
iXBT.com вчера в 15:46
Экономика
За 9 месяцев «Полюс» увеличил производство золота на 13%
В 3-м квартале выпуск золота составил почти 753 тыс. унций, что на 9% больше результата 3-го квартала 2018 года.
Финмаркет 07:28
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 09:36
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Технологии
Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
МедиаПоток вчера в 15:03
Кино
Опубликован список российских фильмов-должников
Министерство культуры РФ сегодня опубликовало список российских фильмов, которые финансировались из бюджета, но не смогли вернуть эти деньги.
РЕН ТВ вчера в 17:48
Происшествия
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
RT на русском 07:26
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище
На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Privet-Rostov.ru вчера в 14:24
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Общество
Журналист Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Москва 24 вчера в 12:42
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Хоккей
Тренер «Амура» оштрафован за угрозу сжечь автомобиль судьи
Главный тренер клуба КХЛ "Амур" Александр Гулявцев оштрафован на 300 тысяч рублей за угрозы в адрес арбитра матча против московского "Динамо" Виктора Гашилова.
Российская газета 07:15
Армия и оружие
Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией
Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 06:40
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Забайкальский краевой суд признал жителя Читы, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Российская газета 06:18
Происшествия
Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Экономика
Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях
О возможных сокращениях персонала в новом году заявили 9% респондентов. При этом 62% компаний спрогнозировало расширение штата сотрудников.
РБК вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%
Цена акций «Яндекса» стала расти после того, как правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило ввести ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
Ведомости вчера в 17:52
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Футбол
Футболист «Рубина» Фомин выведен из комы
Футболист молодежной команды казанского "Рубина" Вячеслав Фомин пришел в сознание после экстренной госпитализации, состоявшейся 18 октября.
Газета.Ru 20 октября в 09:48
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Общество
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском 03:00
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Политика
Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман
Газета.Ru вчера в 15:57
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 03:49
Общество
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12