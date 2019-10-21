Политика
RT на русскомЗахарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
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В Facebook сообщили о попытках РФ и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года
Интерфаксвчера в 19:01
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
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Роналду и ван Дейк вошли в число претендентов на «Золотой мяч»
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Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru вчера в 07:29
Космос
В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
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Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
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Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
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Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Газета.Ru вчера в 07:06
Авто
Назвали три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 20 октября в 07:43
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Российская газета вчера в 08:53
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
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Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru вчера в 10:36
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Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Происшествия
На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек
Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета вчера в 18:10
Финансы
В России предрекли снижение ставки по ипотеке
Ставка по ипотеке в России может упасть до 6-7,5%, если к середине 2021 года Центробанк понизит ключевую ставку до 5%, как прогнозирует Российский экономический университет им. Плеханова.
URA.Ru 02:49
Здоровье
Минздрав Забайкалья усилит контроль за питанием от «Мед-Фуда»
Качество питания пациентов от компании «Мед-Фуд» начнет усиленно контролировать министерство здравоохранения Забайкальского края.
Московский Комсомолец Чита 01:52
Политика
Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к подчиненному
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук занимался сексуальными домогательствами к сотрудникам.
Московский Комсомолец вчера в 12:48
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RT на русском 20 октября в 06:54
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Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 06:33
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StarHit.ru вчера в 04:00
Армия и оружие
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ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
Rambler News Service вчера в 08:11
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Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Ведомости вчера в 13:54
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Автоновости дня вчера в 10:33
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Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного
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Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
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Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
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