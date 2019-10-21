Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

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