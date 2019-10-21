Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
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Захарова ответила на слова Цукерберга о «вмешательстве» РФ в выборы в США

РИА Новостивчера в 22:34

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

RT на русскомвчера в 21:51

Захарова назвала фейком слова Цукерберга о вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году

ТАССвчера в 20:17

Цукерберг: Россия пытается вмешаться в выборы в США 2020 года

Московский Комсомолецвчера в 19:53

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Газета.Ruвчера в 20:30

Мария Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательстве в выборы США

РБКвчера в 20:42

В Facebook сообщили о попытках РФ и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года

Интерфаксвчера в 19:01
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
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Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
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Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
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РБК вчера в 19:58
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В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
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Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
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По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
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Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
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Роскосмос рассекретил документы о многоместном корабле «Восход»

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NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
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Армия и оружие

Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября

Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru вчера в 10:36
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек

Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета вчера в 18:10
Финансы

В России предрекли снижение ставки по ипотеке

Ставка по ипотеке в России может упасть до 6-7,5%, если к середине 2021 года Центробанк понизит ключевую ставку до 5%, как прогнозирует Российский экономический университет им. Плеханова.
URA.Ru 02:49
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Минздрав Забайкалья усилит контроль за питанием от «Мед-Фуда»

Качество питания пациентов от компании «Мед-Фуд» начнет усиленно контролировать министерство здравоохранения Забайкальского края.
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Политика

Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к подчиненному

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук занимался сексуальными домогательствами к сотрудникам.
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HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
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Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены

На прошлой неделе стало известно, что 17-летний Архип Глушко расстался с 24-летней экс-участницей «ДОМа-2» Марией Слугиной.
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ВМС США установят на корабль первый боевой лазер

ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
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1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
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Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

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Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер. По версии Forbes, в 2018 году находился на 5-м месте в списке богатейших людей мира с состоянием 71 млрд долларов, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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