Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
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Захарова ответила на слова Цукерберга о «вмешательстве» РФ в выборы в США

РИА Новостивчера в 22:34

Захарова назвала фейком слова Цукерберга о вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году

ТАССвчера в 20:17

Мария Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательстве в выборы США

РБКвчера в 20:42

Цукерберг: Россия пытается вмешаться в выборы в США 2020 года

Московский Комсомолецвчера в 19:53

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Газета.Ruвчера в 20:30

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

RT на русскомвчера в 21:51

В Facebook сообщили о попытках РФ и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года

Интерфаксвчера в 19:01
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Армия и оружие

Вертолёты ВКС РФ сели на бывшей американской базе в Сирии

News.ru 02:51
Политика

В Канаде завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на очередных парламентских выборах завершилось в понедельник в Канаде.
ТАСС 02:04
Политика

Путин и Макрон отметили безальтернативность Минских соглашений

«При обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений», — отмечается на сайте Кремля.
Известия вчера в 17:07
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Происшествия

На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек

Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 02:09
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Недвижимость

На Дальнем Востоке могут выдать 140 тысяч льготных ипотечных кредитов

На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования на Дальнем Востоке правительство направит около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов.
Российская газета вчера в 22:40
Политика

Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Авто

Эксперты подсчитали, сколько стоит подготовить автомобиль к зиме

Автоновости дня 19 октября в 13:02
Происшествия

Боец Росгвардии погиб во время экзамена

Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзамена на краповый берет в Хабаровском крае.
Lenta.ru 20 октября в 13:40
Гаджеты

Компания Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России

UfacityNews.ru вчера в 19:39
Космос

В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Может быть, лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", — пояснил премьер.
РИА Новости вчера в 12:09
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Кино

Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»

Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года.
КиноПоиск вчера в 07:09
Шоу-бизнес

Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане

По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Армия и оружие

Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ

Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда вчера в 13:49
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией

Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований.
Ведомости 01:52
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru 20 октября в 09:58
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Технологии

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс вчера в 13:12
Экономика

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 06:33
Технологии

Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса

«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
Мойка78 вчера в 20:31
Авто

Группа Volkswagen «сошлёт» Шкоду в бюджетный сегмент

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.
Драйв вчера в 16:00
Политика

Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ

Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).
Национальная служба новостей вчера в 19:20
Армия и оружие

Стрелковое оружие нового калибра разрабатывают в России

ФАН 02:45
Космос

В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс

Юбилейный семидесятый астронавтический конгресс откроется в Вашингтоне 21 октября, российскую делегацию представит исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
РИА Новости 20 октября в 21:23
Происшествия

В Красноярске автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы

Сотрудники коммунальных служб устраняют аварию. На ул. Мичурина образовалась большая пробка.
ТВК 02:05
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Марк Цукерберг
Американский программист
Американский программист, предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер. По версии Forbes, в 2018 году находился на 5-м месте в списке богатейших людей мира с состоянием 71 млрд долларов, один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.
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