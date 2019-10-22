Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
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с чего всё началось
Как заявил Цукерберг в интервью телеканалу NBC News
, компания зафиксировала попытки вмешательства в американские выборы, которые пройдут в 2020 году, со стороны России, Китая и Ирана.
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