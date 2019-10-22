Политика
RT на русскомЗахарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
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с чего всё началось
Как заявил Цукерберг в интервью телеканалу NBC News, компания зафиксировала попытки вмешательства в американские выборы, которые пройдут в 2020 году, со стороны России, Китая и Ирана.РИА Новости08:44
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Захарова ответила на заявление Цукерберга о «вмешательстве» России в выборы США
Rambler News Service08:18
В Facebook сообщили о попытках РФ и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года
Интерфаксвчера в 19:01
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Евродепутат пояснила, что каждый раз, когда на Украине менялась власть, система коррупции и влияние олигархов оставались прежними, и Зеленскому необходимо нивелировать их влияние.
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Число заключенных в России обновило исторический минимум
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Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы
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Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции
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В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
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