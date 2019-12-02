Политика
РИА НовостиЗахарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".
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Одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось.
— Мария Захарова, российский дипломатRT на русском 03:05
с чего всё началось
Тот, напомним, написал в своем Twitter, что Украина готова «принять пару областей России для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни».Взгляд.ру04:06
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Захарова ответила Украине на готовность «принять пару областей» России
Национальная служба новостей01:18
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Происшествия
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