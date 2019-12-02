с чего всё началось

Одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

Шоу-бизнес Диана Шурыгина развелась с мужем Диана Шурыгина и Андрей Шлянин сообщили о расставании еще в начале октября. Теперь же звезда ток-шоу официально стала свободной.

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Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским 22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.

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Политика Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха Прокуратура заявила, что направила российским властям просьбу об аресте, а затем несколько раз связывалась с представителями РФ и, в частности, высказывала опасения, что Цемах может вернуться на восток Украины.

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