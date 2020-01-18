Политика

Вести.RuВести.RuЗахарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, раскритиковавшему слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отношении США к международному праву.
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 она привела в пример несколько дел, по которым Верховный суд, а также один из апелляционных судов США указал, что "ни одно постановление конгресса не может быть оспорено только на том основании, что оно нарушает обычное международное право".
РИА Новостивчера в 19:36

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Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова

РИА Новостивчера в 19:36

Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова про право в США

РБК00:12

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Газета.Ruвчера в 20:53

Захарова вступилась за Лаврова, раскритикованного Венедиктовым

REGNUM05:02

Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью

Российская газетавчера в 18:26

«Ну, Алексей Алексеевич, передавайте привет»: Захарова «отправила» Венедиктова советоваться с американскими юристами

Царьградвчера в 16:52

Захарова заявила, что положения конституции США не всегда соответствуют реальности

ТАССвчера в 16:50
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Общество

Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Ведомости 03:49
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс вчера в 17:54
Политика

Перечислены сценарии сохранения власти у Путина после 2024 года

Издание Financial Times описало способы, которыми может воспользоваться президент России Владимир Путин, чтобы сохранить власть после окончания срока своих полномочий на нынешней должности в 2024 году.
Lenta.ru 05:17
Армия и оружие

Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

РИА Новости вчера в 12:08
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Армия и оружие

Беспилотник США провёл разведку у границ Крыма

Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk провёл разведку возле границ Крыма.
RT на русском 03:01
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Хоккей

Бобровский заявил, что ему нравится жить в США

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал о том, как себя чувствует в США.
RT на русском 05:18
Происшествия

В Мексике в грузовике нашли тела десяти убитых музыкантов

Полиция обнаружила в грузовике обгоревшие тела десяти членов музыкального коллектива Sensation в мексиканском муниципалитете Чилапа-де-Альварес.
RT на русском 02:44
Политика

Рейтинг Путина после послания возрос на 3%

ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина после послания Федеральному собранию.
Компания вчера в 06:45
Политика

Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Газета.Ru 03:31
Футбол

Исламхан провел первую тренировку в «Зените»

Бауыржан Исламхан начинает свою первую тренировку вместе с «Зенитом». pic.twitter.com/Zlnl5Kg6b7 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 18, 2020 Хавбек провел за Казахстан 40 матчей, забил один гол, отдал семь ассистов.
Бомбардир.ру 05:44
Шоу-бизнес

Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности

Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
ФАН 03:06
Здоровье

На Украине сотни зубных врачей потеряют работу из-за закона 17-летней давности

На Украине в апреле 2020 года могут лишиться работы сотни зубных врачей, имеющих не высшее, а среднее образование.
Украина.ру 04:19
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Политика

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК вчера в 10:11
Спорт

Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Чехии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
РИА Новости 04:46
Теннис

Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

РИА Новости 04:33
Общество

Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро

Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Life.ru вчера в 22:21
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
РИА Новости вчера в 12:40
Политика

Путин возложил цветы к «Рубежному камню»

Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда.
Вести.Ru 06:13
Происшествия

В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант

В столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе погибли двое полицейских и иностранец, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 03:59
Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Канал 7+ вчера в 10:14
Политика

Законопроект о ликвидации партий отозван для доработки

Авторы законопроекта, предусматривающего ликвидацию политических партий за неуважение к стране и зарубежное финансирование, отозвали документ из Госдумы.
Новое время - The New Times вчера в 06:26
Политика

Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы

Посольство Польши в России поблагодарило МИД за признание того, что Красная Армия не принесла полякам свободы.
Телеканал 360° 03:53
Политика

ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля

Госбюро расследований Украины на следующей неделе вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса, на которых он выступит в качестве свидетеля.
RT на русском 05:58
Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 07:41
Общество

Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров

Газета.Ru вчера в 23:49
Политика

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Вести.Ru 03:59
Хоккей

Зарипов: расстроился из-за отсутствия Мозякина на Матче звезд КХЛ

ТАСС Спорт вчера в 13:44
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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