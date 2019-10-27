Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

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