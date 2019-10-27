с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Происшествия В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.

Политика Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Автоспорт Даниил Квят: квалификация прошла без проблем, доволен результатом Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он занял девятое место и в воскресенье начнет гонку с пятого ряда стартового поля.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.