Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
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с чего всё началось
«Опыт самоуничтожения» Украины, длящегося на протяжении последних 30 лет, будет интересным для НАТО, заявила
 официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook.
РБКвчера в 21:57

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Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русскомвчера в 22:15

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о «войне с Россией»

РИА Новостивчера в 21:33

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины об «опыте пятилетней войны с Россией»

ТАССвчера в 17:03

Захарова жестко ответила на слова украинского чиновника о «пятилетней войне с РФ»

URA.Ruвчера в 20:31

Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины

Газета.Ruвчера в 18:02

Захарова назвала «опыт войны» Киева с Россией «самоуничтожением»

Известиявчера в 17:40

Захарова прокомментировала слова об «опыте пятилетней войны с Россией»

РЕН ТВвчера в 22:12
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Происшествия

В Брянске появилось фото зверски убившего мать мужчины

Городской телеканал (Брянск) вчера в 23:24
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
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В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке

В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera вчера в 17:15
Армия и оружие

Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США

Известия вчера в 23:53
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Происшествия

В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета

В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.
Российская газета 01:39
Фигурное катание

Тарасова назвала причину фиаско Медведевой на Гран-при в Канаде

На выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в канадской Келоуне могло сказаться волнение.
ФАН вчера в 10:29
Политика

Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
РИА Новости вчера в 09:27
Единоборства

Лима победил Макдональда в главном поединке Bellator 232

В главном поединке турнира Bellator 232 бразильский боец ММА Дуглас Лима победил канадца Рори Макдональда.
Спорт-Экспресс 01:39
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия вчера в 22:15
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Автоспорт

Даниил Квят: квалификация прошла без проблем, доволен результатом

Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он занял девятое место и в воскресенье начнет гонку с пятого ряда стартового поля.
Вести.Ru 00:15
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

РБК вчера в 18:50
Футбол

Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Газета.Ru вчера в 17:53
Общество

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС 25 октября в 12:16
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Происшествия

Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео

Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета.
Lenta.ru вчера в 08:20
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 25 октября в 13:12
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Космос

Космический таймлапс: завораживающий снимок с борта МКС

Астронавт Кристина Кох сделала завораживающий таймлапс-снимок сразу из 400 кадров, снятых во время пролета МКС над Африкой.
РЕН ТВ 23 октября в 21:34
Теннис

L’Equipe: «Даниил Медведев. Царь родился»

Россиянин Даниил Медведев попал на обложку авторитетного французского журнала L'Equipe.
Спорт-Экспресс 00:45
Происшествия

Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии

Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
Политическая Экспертиза 25 октября в 09:42
Экономика

СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
РБК вчера в 21:22
Футбол

Сарри рассказал о состоянии попавшего в больницу Игуаина

Спорт-Экспресс вчера в 16:38
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 25 октября в 17:30
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Здоровье

В Колумбии девушка из-за болезни впадает в сон на месяцы

ToDay News Ufa вчера в 14:00
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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