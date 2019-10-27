Политика
RT на русскомЗахарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
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с чего всё началось
«Опыт самоуничтожения» Украины, длящегося на протяжении последних 30 лет, будет интересным для НАТО, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook.РБКвчера в 21:57
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Происшествия
В Брянске появилось фото зверски убившего мать мужчины
Общество
Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Армия и оружие
Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Происшествия
В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета
В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.
Фигурное катание
Тарасова назвала причину фиаско Медведевой на Гран-при в Канаде
На выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в канадской Келоуне могло сказаться волнение.
Политика
Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
Единоборства
Лима победил Макдональда в главном поединке Bellator 232
В главном поединке турнира Bellator 232 бразильский боец ММА Дуглас Лима победил канадца Рори Макдональда.
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Автоспорт
Даниил Квят: квалификация прошла без проблем, доволен результатом
Российский гонщик итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Мексики, по итогам которой он занял девятое место и в воскресенье начнет гонку с пятого ряда стартового поля.
Футбол
Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Происшествия
Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео
Двух россиян из Приморья привлекли к административной ответственности за непристойное поведение на борту самолета.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Космос
Космический таймлапс: завораживающий снимок с борта МКС
Астронавт Кристина Кох сделала завораживающий таймлапс-снимок сразу из 400 кадров, снятых во время пролета МКС над Африкой.
Теннис
L’Equipe: «Даниил Медведев. Царь родился»
Россиянин Даниил Медведев попал на обложку авторитетного французского журнала L'Equipe.
Происшествия
Двое подозреваемых задержаны по делу об убийстве 39 человек в Британии
Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании.
Экономика
СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
Футбол
Сарри рассказал о состоянии попавшего в больницу Игуаина
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Здоровье