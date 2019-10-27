Политика
RT на русскомЗахарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
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Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
РИА Новости 18:27
Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Автоновости дня вчера в 06:32
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru 01:52
Экономика
Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году.
REGNUM 21:55
Политика
Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое
Украина.ру 06:44
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия 22:15
Единоборства
Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом
Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.
Allboxing.ru 10:58
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
Армия и оружие
Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса
Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Кино
Финал новых «Звездных войн» появился в Сети
Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Рамблер вчера в 05:39
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
REGNUM 10:33
Политика
Reuters: Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»
Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.
ТАСС 23:07
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
RT на русском 22:44
Политика
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Общество
Консультант СК: Расстрел караула мог быть избавлением для Шамсутдинова
Криминалист Дмитрий Кирюхин, являющийся научным консультантом Следственного комитета России, предположил, что убийство восьми сослуживцев в воинской части под Читой могло быть для рядового Рамиля Шамсутдинова избавлением от издевательств, сообщает 27 октября издание Life.ru.
Чита.Ру 22:13
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Культура
Телеигра «Слабое звено» возвращается в эфир
StarHit.ru 08:00
Финансы
Банк России снова снизил ключевую ставку
Руководство регулятора понизило ставку еще на 0,5 процентного пункта и теперь ее размер составляет 6,5% годовых.
Капитал страны вчера в 07:50
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Здоровье
Названы симптомы нехватки в организме фолиевой кислоты
Симптомами нехватки фолиевой кислоты являются отечность языка, язвы во рту и обильное появление седых волос.
Live24 04:31
Космос
Новая миссия НАСА к Европе может обнаружить следы внеземной жизни
AstroNews.ru 12:59
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 04:18