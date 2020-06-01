Политика
RT на русскомЗахарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
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В МИД считают заявления о причастности России к беспорядкам в США «грязными методами и манипуляцией»
Комсомольская правда05:18
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Политика
В Великобритании выступили против возвращения России в формат G7
Власти Великобритании выступают против возвращения России в формат G7, однако оставляют за любой страной, проводящей саммит, решение о том, кто войдет в список приглашенных, передает агентство Рейтер заявление представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
РИА Новости 09:03
Общество
Глава Россельхознадзора подал заявление в полицию о ложном доносе
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в главное управление МВД о клевете и ложном доносе, передает «Интерфакс» слова советника руководителя Роспотребнадзора Юлия Мелано.
Ведомости 09:34
Технологии
Глава Take-Two Interactive раскритиковал запуск Google Stadia
Нью-Йорк, США, 1 июня 2020, 16:21 — REGNUM Глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник заявил, что Google переоценила свою технологию, когда анонсировала сервис Stadia.
REGNUM 09:21
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
Последняя мощная вспышка класса Х9.3 произошла на Солнце в конце сентября 2017 года.
МИР 24 08:02
Кино
Джеймс Кэмерон продолжает съемки «Аватара» в Новой Зеландии
Продюсер фильма "Аватар-2" заявил на своей Instagram-странице, что они вместе с режиссером прибыли в Новую Зеландию.
iReactor 04:13
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана
Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru вчера в 03:00
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Политика
Путин отказался от голосования по Конституции в день парада Победы
Президент России Владимир Путин отказался проводить голосование по Конституции в день парада Победы, 24 июня.
Lenta.ru 09:24
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Армия и оружие
Северный флот получит новое оружие
В 2020 году Северный флот ВМФ России планирует получить шесть боевых кораблей, более 180 единиц вооружения и военной техники, сообщил командующий СФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Российская газета 02:04
Происшествия
В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана
Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды.
REGNUM 09:12
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU 04:42
Общество
В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Футбол
Малафеев: «Агент Ахметова сказал мне, что вертел наш „Зенит“»
Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о переговорах с агентом Ираклием Гегечкори, представляющим интересы хавбека столичного ЦСКА Ильзата Ахметова.
Евро-футбол.ру 06:49
Гаджеты
Улучшенная версия Samsung Galaxy A21s появилась в России
Первая имеет объём памяти 3/32 ГБ, а вторая – 4/64 ГБ. Их ценники составили 15 990 и 16 990 рублей соответственно.
Astera вчера в 10:55
Общество
Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели
Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
Российская газета 07:37
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
RT на русском 07:01
Происшествия
Бывшего российского прокурора обвинили в изнасиловании
Бывшему сотруднику российского надзорного ведомства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Lenta.ru 09:33
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06