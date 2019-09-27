Политика
Газета.RuВ США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
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Демократы заподозрили РФ в причастности к скандалу с Трампом и Зеленским
Комсомольская правдавчера в 10:46
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Экономика
В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ
В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.
Российская газета вчера в 08:28
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях отцовства
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях отцовства и проблемах воспитания сына Платона.
Газета.Ru вчера в 23:28
Футбол
На матче «Урала» с грандом российского футбола ждут 20 тысяч зрителей
На матче «Урала» с грандом российского футбола ждут 20 тысяч зрителей Важная для екатеринбуржцев игра пройдет 29 сентября.
Екатеринбург-ТВ вчера в 05:30
Автоспорт
Роберт Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»
РИА Новости 04:07
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM вчера в 04:45
Транспорт
Движение на салатовой ветке московского метро восстановлено после сбоя
Движение поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка" салатовой ветки Московского метро восстановлено после сбоя, произошедшего в субботу утром.
ТАСС 03:40
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости вчера в 09:59
Гаджеты
Новые процессоры Ryzen Threadripper могут перейти на новый сокет
Процессоры Ryzen Threadripper нового поколения, согласно недавнему заявлению AMD, выйдут в ноябре.
iXBT.com 03:50
Происшествия
Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту
Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.
Известия 03:42
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Футбол
«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
В 1/16 финала Кубка лиги "Ливерпуль" выиграл со четом 2:0 у "Милтон Кейнс Донс" и прошел в следующую стадию турнира.
Вести.Ru 03:45
Общество
В Минздраве пояснили необходимость запрета курения на балконах
В Минздраве России положительно оценивают запрет на курение и использование открытого огня на балконах квартир.
Известия 02:33
Наука
В Черном море найдены мусорные острова
Как сообщает «Интерфакс», за четыре дня полетов ученые встретили все три вида китообразных, обитающих в Черном море.
Популярная механика вчера в 11:05
Футбол
Лебеденко рассказал о перспективах выхода «Торпедо» в РПЛ
Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко прокомментировал выступление своей команды в Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).
Газета.Ru вчера в 23:45
Политика
CNN: подал в отставку Курт Волкер
Курт Волкер, занимавший пост спецпредставителя США по Украине подал в отставку.
В городе R 02:48
Политика
В бундестаге выступили против антироссийских санкций
Депутаты немецкого бундестага призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).
Lenta.ru 03:50
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera вчера в 16:40
Происшествия
В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян.
РБК 04:00
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Интермонитор.ру 24 сентября в 18:25
Авто
McLaren подтвердил разрыв с Renault в конце 2020 года
Команда McLaren и компания Renault официально объявили, что прекратят сотрудничество в Формуле 1 по окончании сезона 2020 года.
Motorsport.com Russia 03:37
Авто
Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили сил
Американская компания Bollinger Motors помалкивала целый год, а вчера презентовала предсерийные «бета-прототипы» своих полноприводных электромобилей: внедорожника B1 и пикапа B2, которые должны выйти на рынок в 2020-м.
Драйв вчера в 04:13
Технологии
Смартфоны Huawei могут получить сервисы «Яндекса»
Из-за американских санкций компания Huawei больше не может использовать сервисы Google в своих смартфонах.
Ридус вчера в 06:42
Автоспорт
Корреа переведен в больницу в Лондоне для проведения операции на ноге
Американский гонщик "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, выступающий за команду Sauber Junior Team, будет переведен в лондонскую больницу для проведения ортопедической операции.
Газета.Ru 03:37