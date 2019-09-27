Политика

Газета.RuГазета.RuВ США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
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