Политика
Капитал страныЗахарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
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Демократы заподозрили РФ в причастности к скандалу с Трампом и Зеленским
Комсомольская правдавчера в 10:46
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service 26 сентября в 10:17
Общество
Белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно для доставки к месту выпуска
Специалисты начали погрузку белух из "китовой тюрьмы" в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором их доставят к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
РИА Новости вчера в 22:56
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия вчера в 09:03
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Экономика
Суд признал банкротом Международный банк Санкт-Петербурга
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП), сообщили РАПСИ в суде.
РАПСИ 25 сентября в 13:03
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Происшествия
При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек
Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
Известия 02:42
Наука
Названа причина возникновения смертельных суперинфекций
МедиаПоток 26 сентября в 13:49
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова: «Приглашу Пугачеву на вечер памяти Коли»
Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, в годовщину смерти знаменитого мужа готовит вечер памяти.
Телепрограмма вчера в 07:12
Армия и оружие
Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М
Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Политика
Белый дом опубликовал текст разговора Трампа с Зеленским
Текст разговора опубликован на сайте Белого дома. Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 25 июля.
ФАН 25 сентября в 10:56
Происшествия
Два парома с автомобилями столкнулись на реке в Якутии
Известия вчера в 21:23
Кино
WSJ: Apple собирается показывать свои фильмы в кинотеатрах
Apple планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах. Так, как узнали СМИ, в компании собираются привлечь крупных режиссеров и продюсеров.
Телеканал 360° 02:41
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости вчера в 08:38
Космос
Эксперты изучили шаровое скопление Млечного Пути
Rusargument вчера в 06:35
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество
Россиянам могут запретить курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить.
Невинномысский рабочий 26 сентября в 08:41
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Шоу-бизнес
Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян
Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
ФАН 26 сентября в 07:58
Политика
Белый дом засекретил беседу Трампа о вмешательстве США в чужие дела
Доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с представителями России, в которой признавалось вмешательство США в дела других стран, ограничили обеспокоенные сотрудники Белого дома, 27 сентября сообщает The Washington Post.
Красная весна 02:55
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru 26 сентября в 05:38
Общество
Бывший муж Поклонской рассказал о проблеме семейного насилия
Бывший муж Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев рассказал о проблеме семейного насилия.
Взгляд.ру вчера в 19:07
Транспорт
В Петербурге возведут еще один мост через Неву
Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.
Собака.ru вчера в 03:58
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Политика
Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05