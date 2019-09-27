Политика
RT на русскомЗахарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты
С августа прошлого года Трапезников был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР, Верховным главнокомандующим ДНР.
ТК Звезда вчера в 13:30
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Происшествия
Массовые убийства в школе активно продвигали в Крыму
Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».
News.ru 10:41
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Театры
В Калуге во время спектакля умер актер
Вчера, 26 сентября, ушёл из жизни актёр калужского ТЮЗа Андрей Семёнов. В декабре ему могло исполниться 57 лет.
Калужские новости 07:42
Общество
С 1 октября будет запрещено курить на балконах
13.35\Москва\Tochka Zрения\ С 1 октября вступают в силу уже принятые правительством РФ новые правила противопожарной безопасности.
Tochka Zрения вчера в 06:35
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30
Политика
Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Известия 00:36
Футбол
Зидан: «Атлетико» считают народной командой? В «Реале» люди тоже много работают
Чемпионат 09:58
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил
Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
Sputnik Абхазия 04:12
Политика
Бывшего президента Молдавии допросили по делу о хищении €1 млрд
Бывший президент Молдавии Петр Лучинский допрошен по делу о выводе из банков страны €1 млрд, в его доме прошел обыск.
ТАСС 09:10
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Происшествия
В московском метро спасли упавшего на рельсы котенка
Московский Комсомолец 08:33
Армия и оружие
ВС отказался реабилитировать полковника Арцезо, помогавшего нацистам
Согласно архивам, в 1942 году Арцезо, замкомандующего 57-й армией по бронетанковым войскам, сдался в плен немцам и на допросе сообщил секретную информацию о войсках Красной Армии.
Московский Комсомолец 07:46
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Происшествия
На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома
По данным следствия, в августе 2019 года 11-летний мальчик во время игры в мяч оступился и упал на правую руку, в результате чего получил открытый перелом костей правого предплечья со смещением отломков.
Российская газета 07:31
Происшествия
Более 30 человек пострадали при землетрясении в Стамбуле
По меньшей мере 34 человека пострадали в результате землетрясения в Стамбуле, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
RT на русском 04:48
Политика
Deutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, Совет по телевещанию пришел к выводу, что репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ 11:38
Общество
В России создадут базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК 04:28
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Футбол
«Зенит» отправился в Москву на матч с «Локомотивом»
Нева Спорт 10:00
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск 01:06
Наука
Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток 11:17
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02