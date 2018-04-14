Политика
РБКЗахарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Культура
Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей
Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Политика
Ермак устроил первый брифинг в качестве главы ОПУ
В Киеве начался брифинг нового руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Происшествия
Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Здоровье
Названы пять простых продуктов, восстанавливающих кишечник
Происшествия
Суд оставил под стражей экс-главу МВД Республики Коми
«Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми оставлено без изменения постановление Сыктывкарского городского суда, которым Половникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 февраля 2020 года включительно», — указывается в заявлении.
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Авто
Страховщики составили список самых угоняемых автомобилей в России
В списке самых угоняемых автомобилей в России, который был составлен по сведениям страховщиков, преобладают азиатские бренды.
Авто
Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России
Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Политика
Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Здоровье
В России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов
В Забайкальском крае из больницы выписали гражданина Китая, который переболел коронавирусом нового типа.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Футбол
Каррера: «Работаю ради того, чтобы повторить в Греции российский успех»
Главный тренер АЕК Массимо Каррера работает в Греции вот уже два месяца.
Происшествия
Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
Гаджеты
Apple разрабатывает недорогие наушники AirPods Pro Lite
Предполагается, что появится AirPods Pro Lite — «облегченная» версия беспроводных наушников, которая будет более доступной по стоимости.
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Авто
Второй шоурум Aurus откроют в Москве в 2021 году
Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.
Кино
В сети появилось первое видео со съемок новых «Сватов»
В Instagram, посвященном съемкам седьмого сезона сериала "Сваты", появились первые видеоролики, сделанные на съемочной площадке проекта.
Хоккей
Игрок НХЛ перенес сердечный приступ во время матча
Происшествия
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов
Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.