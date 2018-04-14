Политика

РБКРБКЗахарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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Мария Захарова заявила, что полное искажение фактов о Второй мировой войне в Польше прорабатывают на государственном уровне

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ТАСС01:42

Захарова заявила, что Польша «заигралась» в вопросах о Второй Мировой

URA.Ru04:08
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Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

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Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

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«Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми оставлено без изменения постановление Сыктывкарского городского суда, которым Половникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 февраля 2020 года включительно», — указывается в заявлении.
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Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

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Страховщики составили список самых угоняемых автомобилей в России

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Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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В России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов

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Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

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Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Главный тренер АЕК Массимо Каррера работает в Греции вот уже два месяца.
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Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
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Apple разрабатывает недорогие наушники AirPods Pro Lite

Предполагается, что появится AirPods Pro Lite — «облегченная» версия беспроводных наушников, которая будет более доступной по стоимости.
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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
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Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.
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В сети появилось первое видео со съемок новых «Сватов»

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Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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