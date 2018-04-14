Политика
РБКЗахарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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Политика
Иностранцы смогут быстрее получить гражданство России
Документ разработан правительством, которое предлагает установить, что иностранные граждане, которые имеют право на упрощённое получение гражданства России, будут ждать решения об этом в течение трёх месяцев.
Общество
Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы»
Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Армия и оружие
Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам
«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
Политика
В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Авто
Новый Renault Logan впервые вышел на тесты
Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.
Происшествия
Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками
В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Культура
Выставку «Семь девушек» в Москве откроет легендарный танец гаскаровцев
В Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте РФ открывается выставка картин «Семь девушек».
Экономика
ЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок»
После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.
Киберспорт
HenryG: «Project A — лучшее, во что я играл со времен CS:GO»
Комментатор CS:GO Генри HenryG Грир поделился впечатлениями от Project A. По его словам, игра Riot Games очень похожа на шутер от Valve с точки зрения карт, механики и игрового процесса.
Фигурное катание
Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о своем выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.
Кино
В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
Армия и оружие
Командир ДНР призвал отомстить Украине за гибель военнослужащих ЛНР
Республикам Донбасса следует ответить Украине на гибель своих военных нанесением точечных ударов по киевской группировке.
Происшествия
В Нефтеюганске жители одного из домов «выселили» из него 14 китайцев
В Нефтеюганске в жители одного из домов, в котором поселилось 14 китайцев, "выселили" соседей из-за опасения заразиться коронавирусом.
Общество
Адвокаты фигурантов дела «Сети» назвали приговор необоснованным
Адвокаты трех фигурантов дела о создании запрещенной в России террористической организации «Сеть» заявили РБК, что считают приговор своим подзащитным необоснованным.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Гаджеты
Samsung представил новые Galaxy S20 и складной Galaxy Z Flip
Авто
Особенности конструкции Ferrari SF1000
При разработке конструкции передней подвески SF1000 в команде уделяли внимание не только тем характеристикам этого узла, которые влияют на динамические характеристики машины и стабильность её поведения на трассе, но и на аэродинамическую эффективность: элементы подвески играют важную роль в формировании воздушного потока, направленного к задней части шасси.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
Общество
В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото
Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
Общество
Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала
Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Политика
Bloomberg: Путин предложил изменения в Конституцию из-за неудачного плана поглощения Белоруссии
Президент России Владимир Путин инициировал поправки в Конституцию, ослабляющие его роль в управлении страной, они могут стать планом «Б» для сохранения власти после 2024 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на двух источниках в Кремле.
Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Глава офиса отметил, что Зеленский примет решение о встречи с Путиным, если увидит, что эта встреча необходима и может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате».
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Экономика
Путин назвал основную задачу в экономике
Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.