Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Политика Иностранцы смогут быстрее получить гражданство России Документ разработан правительством, которое предлагает установить, что иностранные граждане, которые имеют право на упрощённое получение гражданства России, будут ждать решения об этом в течение трёх месяцев.

Общество Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы» Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.

Армия и оружие Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам «Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.

Политика В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Авто Новый Renault Logan впервые вышел на тесты Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.

Происшествия Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.

Экономика ЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок» После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.

Фигурное катание Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о своем выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.

Общество Адвокаты фигурантов дела «Сети» назвали приговор необоснованным Адвокаты трех фигурантов дела о создании запрещенной в России террористической организации «Сеть» заявили РБК, что считают приговор своим подзащитным необоснованным.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Авто Особенности конструкции Ferrari SF1000 При разработке конструкции передней подвески SF1000 в команде уделяли внимание не только тем характеристикам этого узла, которые влияют на динамические характеристики машины и стабильность её поведения на трассе, но и на аэродинамическую эффективность: элементы подвески играют важную роль в формировании воздушного потока, направленного к задней части шасси.

Общество В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».

Политика Bloomberg: Путин предложил изменения в Конституцию из-за неудачного плана поглощения Белоруссии Президент России Владимир Путин инициировал поправки в Конституцию, ослабляющие его роль в управлении страной, они могут стать планом «Б» для сохранения власти после 2024 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на двух источниках в Кремле.