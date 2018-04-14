Политика

РБКРБКЗахарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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МИД РФ: Варшава"заигралась во лжи" про события Второй мировой войны

Газета.Ru02:09

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URA.Ru04:08

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

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В Польше предложили начать посвящённую Второй мировой войне медиакампанию

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Мария Захарова заявила, что полное искажение фактов о Второй мировой войне в Польше прорабатывают на государственном уровне

Первый каналвчера в 23:53
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия

СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

РИА Новости 06:39
Политика

Иностранцы смогут быстрее получить гражданство России

Документ разработан правительством, которое предлагает установить, что иностранные граждане, которые имеют право на упрощённое получение гражданства России, будут ждать решения об этом в течение трёх месяцев.
Парламентская газета вчера в 16:37
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Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.
ИА REX вчера в 04:33
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
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«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
RT на русском 06:12
Политика

В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Авто

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Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.
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Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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