Политика
РБКЗахарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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Происшествия
СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами
Следственный комитет Тюменской области начал проверку после публикации в СМИ видеоролика, на котором следователь отмечает повышение под лозунг на блатном жаргоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview
Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
Кино
Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века
Как сообщает ToDay News Ufa, жители России приняли участие в голосовании на лучшую мелодраму XXI века.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Кино
Стало известно об ошибке в сценарии фильма «Москва слезам не верит»
Супруга сценариста фильма "Москва слезам не верит" Людмила Кожина рассказала об ошибке, вкравшейся в сценарий.
Здоровье
Школы Екатеринбурга могут закрыть на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Сообщается, что сейчас в целях профилактики распространения гриппа и ОРВИ в регионе закрыто 26 из 1031 школ и 31 детский сад.
Космос
В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»
Как считают в SpinLaunch, спутники весом до 100 кг можно было бы запускать без ракетоносителя — с помощью большой электромагнитной центрифуги.
Экономика
Руководителей госкомпаний предложили оценивать по-новому
Гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что в России необходимо изменить методику расчета производительности руководителей компаний.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Общество
СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
Культура
Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей
Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Кино
В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Общество
Суд приостановил деятельность птицефабрики «Среднеуральская»
В Среднеуральске приостановлена работа местной птицефабрики.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Армия и оружие
Командир ДНР призвал отомстить Киеву за гибель военнослужащих ЛНР
Республикам Донбасса необходимо ответить Киеву на гибель своих военнослужащих нанесением точечных ударов по украинской группировке, заявил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Авто
Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России
Как сообщает ToDay News Ufa, корейская компания KIA провела сертификацию в России внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
Политика
Все заявленные планы должны быть обеспечены финансированием
Все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием.
Общество
Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
Политика
В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского
«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что смена руководителя офиса может позитивно сказаться на урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
Здоровье
В Волгограде востребованы врачи, фельдшеры и санитарки
Аналитики одного из сервисов поиска работы выяснили, какие из медицинских специальностей наиболее востребованы в Волгограде.
Авто
Названы самые угоняемые в России автомобили
Лидером по угонам новых автомобилей в 2019 году стал корейский седан Kia Rio.
Политика
WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран
"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Космос
65 лет назад началась история космодрома Байконур
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.