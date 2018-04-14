Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Происшествия СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами Следственный комитет Тюменской области начал проверку после публикации в СМИ видеоролика, на котором следователь отмечает повышение под лозунг на блатном жаргоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.

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