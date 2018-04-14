Политика

РБКРБКЗахарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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Захарова заявила, что Польша «заигралась» в вопросах о Второй Мировой

URA.Ru04:08

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

РБК03:44

Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

RT на русском02:58

МИД оценил слова польского посла о роли СССР во Второй мировой войне

РИА Новости02:16

МИД РФ: Варшава"заигралась во лжи" про события Второй мировой войны

Газета.Ru02:09

Захарова заявила, что официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне

ТАСС01:42

Мария Захарова заявила, что полное искажение фактов о Второй мировой войне в Польше прорабатывают на государственном уровне

Первый каналвчера в 23:53
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
Происшествия

СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

Следственный комитет Тюменской области начал проверку после публикации в СМИ видеоролика, на котором следователь отмечает повышение под лозунг на блатном жаргоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
РИА Новости 06:39
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview

Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
RuNews24.ru 06:22
Кино

Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века

Как сообщает ToDay News Ufa, жители России приняли участие в голосовании на лучшую мелодраму XXI века.
ToDay News Ufa 01:18
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Кино

Стало известно об ошибке в сценарии фильма «Москва слезам не верит»

Супруга сценариста фильма "Москва слезам не верит" Людмила Кожина рассказала об ошибке, вкравшейся в сценарий.
Газета.Ru вчера в 07:42
Здоровье

Школы Екатеринбурга могут закрыть на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Сообщается, что сейчас в целях профилактики распространения гриппа и ОРВИ в регионе закрыто 26 из 1031 школ и 31 детский сад.
Уральский рабочий 03:42
Космос

В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»

Как считают в SpinLaunch, спутники весом до 100 кг можно было бы запускать без ракетоносителя — с помощью большой электромагнитной центрифуги.
3DNews 05:02
Экономика

Руководителей госкомпаний предложили оценивать по-новому

Гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что в России необходимо изменить методику расчета производительности руководителей компаний.
ГЛАС.RU 03:51
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Общество

СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

Вечерняя Москва 06:14
Культура

Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Газета.Ru 02:02
Кино

В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa вчера в 02:28
Общество

Суд приостановил деятельность птицефабрики «Среднеуральская»

В Среднеуральске приостановлена работа местной птицефабрики.
Московский Комсомолец Екатеринбург 05:01
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Газета.Ru 04:47
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Политическая Экспертиза 05:17
Армия и оружие

Командир ДНР призвал отомстить Киеву за гибель военнослужащих ЛНР

Республикам Донбасса необходимо ответить Киеву на гибель своих военнослужащих нанесением точечных ударов по украинской группировке, заявил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.
ФАН вчера в 18:48
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Авто

Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России

Как сообщает ToDay News Ufa, корейская компания KIA провела сертификацию в России внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
ToDay News Ufa 06:29
Политика

Все заявленные планы должны быть обеспечены финансированием

Все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием.
Радио Маяк 06:27
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Политика

В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского

«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что смена руководителя офиса может позитивно сказаться на урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
RT на русском 05:51
Здоровье

В Волгограде востребованы врачи, фельдшеры и санитарки

Аналитики одного из сервисов поиска работы выяснили, какие из медицинских специальностей наиболее востребованы в Волгограде.
Волгоградская правда 05:13
Авто

Названы самые угоняемые в России автомобили

Лидером по угонам новых автомобилей в 2019 году стал корейский седан Kia Rio.
Профиль 01:55
Политика

WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран

"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Газета.Ru вчера в 23:59
Космос

65 лет назад началась история космодрома Байконур

Газета.Ru 01:50
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Политика

Порошенко назвал саммит в Минске с Путиным самой ужасной ночью в жизни

РБК 05:40
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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