Политика
РБКЗахарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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Армия и оружие
Американские военные застрелили подростка на севере Сирии
Военные США убили 14-летнего курдского подростка в районе поселка Харбат-Хамо в сирийской провинции Хасека, неподалеку от города Камышлы.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Общество
Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна
Пока поклонники с жаром обсуждали, будет ли новость связана с карьерой спортсменки, ее деятельностью в ранге посла сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио (Медведева сейчас находится в Японии) или личной жизнью, выяснилось, что речь идет о выходе авторской коллекции для онлайн-магазина фигуристки.
Общество
Трех фигурантов «дела Baring Vostok» перевели под домашний арест
Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест трех фигурантов «дела Baring Vostok»: Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Футбол
Клопп по контракту с «Ливерпулем» может вернуться в Бундеслигу
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп имеет право покинуть команду по своему желанию до истечения контракта.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Хоккей
Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов
Алексей Морозов, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром олимпиады, станет новым президентом КХЛ.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Шоу-бизнес
Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Наука
Разработан новый метод лечения и диагностики меланомы
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе
Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.
Политика
Эстония заявила о возможности превентивного удара России по Прибалтике
Военный потенциал России на западном направлении усиливается.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Здоровье
Челябинка звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача ребёнку
В Челябинской области местная жительница звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача своему ребёнку.
Армия и оружие
Захарова: РФ продолжит работу с Анкарой по решению проблемы Идлиба
"Россия остается приверженной договоренностям Астанинского формата по Идлибу, настроена на продолжение совместной работы в целях их полного выполнения", - отметила дипломат.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Экс-хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился в Instagram stories фотографию из парикмахерской.
Гаджеты
Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip
Южнокорейская компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip на презентации в Сан-Франциско.
Политика
Алексей Гордеев получил мандат депутата Госдумы
В среду 12 февраля Центризбирком РФ передал мандат депутата Государственной думы Алексею Гордееву, до 15 января 2020 занимавшему пост заместителя председателя российского Правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Шоу-бизнес
Курникова родила третьего ребенка от Иглесиаса
Экс-восьмая ракетка мира Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.