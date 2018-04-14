Политика

РБКРБКЗахарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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Захарова оценила статью посла Польши о роли СССР в развязывании войны

Газета.Ru08:37

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URA.Ru04:08

Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

RT на русском02:58

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

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МИД оценил слова польского посла о роли СССР во Второй мировой войне

РИА Новости02:16

Захарова заявила, что официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне

ТАСС01:42

Мария Захарова заявила, что полное искажение фактов о Второй мировой войне в Польше прорабатывают на государственном уровне

Первый каналвчера в 23:53
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Происшествия

Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

РИА Новости 06:15
Армия и оружие

Американские военные застрелили подростка на севере Сирии

Военные США убили 14-летнего курдского подростка в районе поселка Харбат-Хамо в сирийской провинции Хасека, неподалеку от города Камышлы.
ФАН 07:41
Политика

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
RT на русском 09:24
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Общество

ФСИН проведет проверку после появления фото застолья с убийцей Немцова

РИА Новости 09:40
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Общество

Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна

Пока поклонники с жаром обсуждали, будет ли новость связана с карьерой спортсменки, ее деятельностью в ранге посла сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио (Медведева сейчас находится в Японии) или личной жизнью, выяснилось, что речь идет о выходе авторской коллекции для онлайн-магазина фигуристки.
Российская газета 09:35
Общество

Трех фигурантов «дела Baring Vostok» перевели под домашний арест

Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест трех фигурантов «дела Baring Vostok»: Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова.
BFM.ru 08:31
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Футбол

Клопп по контракту с «Ливерпулем» может вернуться в Бундеслигу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп имеет право покинуть команду по своему желанию до истечения контракта.
Газета.Ru 07:29
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Хоккей

Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов

Алексей Морозов, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром олимпиады, станет новым президентом КХЛ.
Sport.ru 07:00
Энергетика

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Газета.Ru вчера в 12:58
Игры

Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры

Игромания.ру 10 февраля в 14:13
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Игры

Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1

Игромания.ру 10 февраля в 07:54
Шоу-бизнес

Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Актуальные Новости вчера в 00:17
Наука

Разработан новый метод лечения и диагностики меланомы

ToDay News Ufa вчера в 00:42
Гаджеты

Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

OAnews вчера в 23:42
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе

Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.
Капитал страны 05:02
Политика

Эстония заявила о возможности превентивного удара России по Прибалтике

Военный потенциал России на западном направлении усиливается.
Московский Комсомолец 08:06
Космос

Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году

Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Life.ru вчера в 02:15
Здоровье

Челябинка звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача ребёнку

В Челябинской области местная жительница звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача своему ребёнку.
REGNUM 05:05
Армия и оружие

Захарова: РФ продолжит работу с Анкарой по решению проблемы Идлиба

"Россия остается приверженной договоренностям Астанинского формата по Идлибу, настроена на продолжение совместной работы в целях их полного выполнения", - отметила дипломат.
Российская газета 09:27
Футбол

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Экс-хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился в Instagram stories фотографию из парикмахерской.
Газета.Ru 07:35
Гаджеты

Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip

Южнокорейская компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip на презентации в Сан-Франциско.
Gazeta.SPb вчера в 22:56
Политика

Алексей Гордеев получил мандат депутата Госдумы

В среду 12 февраля Центризбирком РФ передал мандат депутата Государственной думы Алексею Гордееву, до 15 января 2020 занимавшему пост заместителя председателя российского Правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.
Московский Комсомолец 03:51
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

Археологи обнаружили пещеру с останками людей в испанских Пиренеях. Соответствующий отчет появился в журнале Nature.
Политическая Экспертиза 05:17
Шоу-бизнес

Курникова родила третьего ребенка от Иглесиаса

Экс-восьмая ракетка мира Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.
Sports.ru 10 февраля в 15:33
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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