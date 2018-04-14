Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Общество Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна Пока поклонники с жаром обсуждали, будет ли новость связана с карьерой спортсменки, ее деятельностью в ранге посла сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио (Медведева сейчас находится в Японии) или личной жизнью, выяснилось, что речь идет о выходе авторской коллекции для онлайн-магазина фигуристки.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Политика Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.

Политика Алексей Гордеев получил мандат депутата Госдумы В среду 12 февраля Центризбирком РФ передал мандат депутата Государственной думы Алексею Гордееву, до 15 января 2020 занимавшему пост заместителя председателя российского Правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.