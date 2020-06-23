Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert. "Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься", - отреагировала дипломат.

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

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