Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма

В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв. По его словам, если бы у Украины была возможность «забрать эти территории», то страна бы ей воспользовалась.
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Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма

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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
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