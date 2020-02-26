В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв. По его словам, если бы у Украины была возможность «забрать эти территории», то страна бы ей воспользовалась.

Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма

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