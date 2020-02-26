Политика
ИзвестияЗахарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма
В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв. По его словам, если бы у Украины была возможность «забрать эти территории», то страна бы ей воспользовалась.
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Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Новый Рим»
Хоккей
Гретцки обещал пожать руку Овечкину, если нападающий побьет его рекорд
Знаменитый канадский нападающий Уэйн Гретцки заявил, что был бы рад, если бы форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побил его рекорд по голам в НХЛ.
Политика
Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля
Президент России Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию провести всероссийское голосование по поправкам 22 апреля.
Политика
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Владислав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом».
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Общество
S7 назвала нарушением конкуренции ограничение полетов в Южную Корею
Российская авиакомпания S7 Airlines считает нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок введение запрета на полеты в Южную Корею для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщил RNS гендиректор S7 Group Антон Еремин.
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в хранении оружия
Общество
Голикова: В России есть живой штамм коронавируса для создания вакцины
Российские ученые разработали пять прототипов вакцины против коронавируса COVID-19.
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Россиянка Евгения Павлова заняла первое место в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
Политика
Путин оправдал действия силовиков в отношении московских митингующих
Президент России Владимир Путин заявил, что участники протестов «За честные выборы», прошедших в прошлом году в Москве из-за фальсификаций во время выборов в Мосгордуму, сами виноваты в том, что силовики применили в их отношении насилие.
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова
Армия и оружие
Необычные тульские РСЗО «Град» замечены в Таджикистане
На мероприятиях, посвященных 27-й годовщине Вооруженных сил Таджикистана, прошедших накануне, были замечены РСЗО "Град", разработанные в Туле.
Политика
Исинбаева не пришла на встречу Путина с рабочей группой по Конституции
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
Скончался министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов
Энергетика
Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний
Белоруссия в марте будет получать нефть по цене без премии от шести российских компаний, сообщил РИА Новости пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Происшествия
В Саратове задержаны готовившие массовое убийство подростки
По информации ФСБ, юноши 2005 года рождения состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».
Общество
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал две ключевые задачи правительства: повышение доходов людей и увеличение темпов роста экономики.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Происшествия
Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Общество
Вильфанд посоветовал россиянам забыть слово «целина»
Авторы доклада подчеркивают, что в странах с сопоставимыми климатическими условиями земледелие ведется на 13-15% территории, поэтому российский показатель в 22% - максимально возможный.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Футбол
16-летний голкипер Тороп: представить себя без ЦСКА уже не могу
16-летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп признался, что не может представить свою жизнь без московского клуба.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.