Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма

В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв. По его словам, если бы у Украины была возможность «забрать эти территории», то страна бы ей воспользовалась.
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с чего всё началось

В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на «военное возвращение» Крыма

Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв, прежде всего среди гражданского населения.
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Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма

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В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на «военное возвращение» Крыма

РИА Новостивчера в 16:39

В СНБО рассказали, почему Киев не будет возвращать Крым военным путем

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Отказ от войны за Крым в СНБО объяснили возможными жертвами

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В Киеве оценили возможность «военного возвращения» Крыма

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В Киеве ответили на вопрос о возможности «военного возвращения» Крыма

RT на русскомвчера в 17:28

Захарова ответила на слова секретаря СНБО Украины о «военном возвращении» Крыма

ФАН05:50
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Бренд DS рассекретил свой электрический концепт Aero Sport Lounge

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В Кремле отреагировали на заявления Суркова об Украине и Донбассе

В Кремле отреагировали на заявления бывшего помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова об Украине и Донбассе, которые он сделал, отвечая на вопросы директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Rusvesna.su 05:54
Политика

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На устранение замечаний у Bek Air есть 6 месяцев — глава КГА Казахстана

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Алексей Мячеславович Данилов
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Украинский государственный и политический деятель. Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года. Городской голова Луганска, губернатор Луганской области, народный депутат Украины V созыва.
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